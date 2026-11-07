Bursa Yıldırım'da silahlı çatışma çıktı, şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da silahlı çatışma çıktı, şans eseri yaralanan olmadı

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Bursa Yıldırım\'da silahlı çatışma çıktı, şans eseri yaralanan olmadı
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Bursa Yıldırım\'da silahlı çatışma çıktı, şans eseri yaralanan olmadı
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Bursa Yıldırım'ın Ulus Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup silahlı çatıştı; karşılıklı ateş açılan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelilerin kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. İki grubun birbirlerine peş peşe ateş açtığı olayda ortalık adeta savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Karşılıklı ateş açılan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis şüphelilerin peşinde

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
Yıldırım3. SayfaGüncelPolisBursaSon Dakika

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