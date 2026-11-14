Bursa Yıldırım\'da kontrolden çıkan taksi park halindeki kamyonete çarptı

Bursa Yıldırım'da kontrolden çıkan taksi park halindeki kamyonete çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan taksi, Vatan Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptı. Hafif yaralanan taksi şoförü ambulansta ayakta tedavi edilirken kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme başlatıldı.
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan taksi, park halindeki kamyonete çarptı. Taksi şoförünün hafif yaralandığı kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Vatan Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Seyfi T.'nin kontrolünü yitirdiği 16 T 0984 plakalı taksi, 16 FAF 94 plakalı park halindeki kamyonete çarptı. Kazada taksi şoförü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyfi T., sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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