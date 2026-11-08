Bursa Yıldırım\'da bir iş yerinin çatısındaki yangın söndürüldü, sebebi araştırılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi 2. Koç Sokak'taki bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.