Bursa Yıldırım'da parkta yüksek sesle müzik açan gruba trafik polisi müdahale etti - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da parkta yüksek sesle müzik açan gruba trafik polisi müdahale etti

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Bursa Yıldırım\'da parkta yüksek sesle müzik açan gruba trafik polisi müdahale etti
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Bursa Yıldırım\'da parkta yüksek sesle müzik açan gruba trafik polisi müdahale etti
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Bursa Yıldırım'da Sağlıklı Yaşam Parkı çevresinde alkol alıp yüksek sesle müzik açan grup, gece çevredekileri rahatsız etti. Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen trafik polisleri gruba müdahale etti, megafonla hatalı park eden sürücüleri de uyardı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde alkol alarak yüksek sesle müzik açan ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden gruba polis ekipleri müdahale etti.

Olay, Millet Mahallesi'nde bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre park çevresinde bir araya gelen grup, alkol alarak yüksek sesle müzik açtı. Gece saatlerinde yaşanan gürültü nedeniyle çevredeki vatandaşlar rahatsız olurken, durumun bildirilmesi üzerine trafik polisleri bölgeye sevk edildi. Polis ekibinin megafonla hatalı şekilde park eden sürücüleri uyardığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
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