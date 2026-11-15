Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler - Son Dakika
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Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler

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Özgür Özel 15 vekili PM\'ye almadı: İşte o isimler
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Özgür Özel 15 vekili PM\'ye almadı: İşte o isimler
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YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listesi delegelerin onayından geçti. Kurucular Kurulu'nda bulunan 90 milletvekilinden 75'i PM listesinde yer aldı. Cemal Enginyurt, Abdul Ahat Andican, İlhan Cihaner, Ümit Özlale ve Şengül Hablemitoğlu gibi isimlerin bulunduğu listede, TBMM'de önemli görevler üstlenen bazı milletvekilleri ise yer almadı.

YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları tamamlandı. Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için hazırladığı listeler delegelerin oyuna sunuldu.

1202 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda 1116 delege oy kullandı, 1098 oy geçerli sayıldı. Blok liste yöntemiyle yapılan seçimlerde Özel'in PM ve YDK listeleri onay aldı.

160 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ OLUŞTU

Özel'in listesinde 160 asıl ve 30 yedek PM üyesi yer aldı. Yüksek Disiplin Kurulu ise 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluştu.

Yeni Parti'nin yönetim kadrosunda siyasetçilerin yanı sıra ekonomi, hukuk, akademi, dış politika, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında çalışan isimler de bulunuyor.

Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler

90 MİLLETVEKİLİNDEN 75'İ PM LİSTESİNDE

Kurucular Kurulu'nda bulunan 90 milletvekilinden 75'i Parti Meclisi listesine girdi. Buna karşılık Meclis Grup Yönetimi ve TBMM'nin idari kademelerinde görev yapan bazı milletvekilleri PM listesinde yer almadı.

PM listesinde bulunmayan isimler arasında Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile Meclis İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı ve TBMM Katip Üyesi Aliye Coşar da yer aldı.

Listede bulunmayan diğer milletvekilleri ise şöyle sıralandı:

Veli Ağbaba

Asu Kaya

Bülent Tezcan

Mustafa Erdem

Tahsin Ocaklı

Cavit Arı

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın da PM listesinde yer almadığı belirtildi. Ancak listede bulunmayan milletvekillerinin bir bölümünün Meclis grup yönetiminde görev alabileceği kaydedildi.

Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Asu Kaya-Ali Mahir Başarır

CEMAL ENGİNYURT VE ABDUL AHAT ANDİCAN DİKKAT ÇEKTİ

Listede farklı siyasi geçmişlere sahip isimlerin bir araya gelmesi öne çıktı.

MHP ve Demokrat Parti geçmişi bulunan Cemal Enginyurt, eski İYİ Partili siyasetçi ve eski devlet bakanı Abdul Ahat Andican ile eski İYİ Parti milletvekili Ümit Özlale PM listesinde yer aldı.

Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Ahat Andican

Eski Cumhuriyet savcısı ve eski CHP milletvekili İlhan Cihaner de listede bulunan isimler arasında. Cihaner, geçmişte CHP yönetimine yönelik eleştirileri ve parti içi demokrasi tartışmalarındaki tutumuyla tanınıyor.

Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
İlhan Cihaner

AKADEMİSYENLER VE UZMANLAR DA LİSTEDE

Parti Meclisi'nde akademi ve uzmanlık alanlarından gelen isimler de dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar bilimci Prof. Dr. Cem Say, gıda güvenliği ve halk sağlığı çalışmalarıyla tanınan Dr. Bülent Şık, suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun akademisyen eşi Şengül Hablemitoğlu ve ekonomist Ozan Bingöl listede yer aldı.

Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Şengül Hablemitoğlu

Ekonomi alanında Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Kerim Rota, Güldem Atabay ve Öner Günçavdı gibi isimler de PM'ye girdi.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Sencer Solakoğlu da listede yer alan isimlerden biri oldu.

TÜRKAN ELÇİ DE PARTİ MECLİSİ'NDE

2015 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de Yeni Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Türkan Elçi

Eski büyükelçiler Namık Tan, Ömer Önhon ve Ömer Kaya Türkmen'in yanı sıra Karadeniz ve Kafkasya üzerine çalışmalarıyla bilinen akademisyen Mitat Çelikpala da listede yer aldı.

CHP DÖNEMİNDEN TANINAN İSİMLER KORUNDU

Özel'in önceki siyasi kadrosundan birçok isim de yeni yönetimde yerini korudu. Selin Sayek Böke, Gökhan Zeybek, Burhanettin Bulut, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer ve Deniz Yücel bu isimler arasında bulunuyor.

Eski CHP kadrolarıyla farklı siyasi geleneklerden gelen isimlerin aynı yönetimde buluşması, YENİ Parti'nin yönetim yapısındaki dikkat çekici unsurlardan biri oldu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Allahın kulu Allahın kulu:
    İyi parti Chp yolunda memlekete zerre kadar faydası yok 1 1
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bozuk tip. Bunu ne zaman takacaklar içeri? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler - Son Dakika
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