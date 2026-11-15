Osimhen'in derbi planı belli oldu, Leao'nun durumu daha ciddi - Son Dakika
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Osimhen'in derbi planı belli oldu, Leao'nun durumu daha ciddi

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Osimhen\'in derbi planı belli oldu, Leao\'nun durumu daha ciddi
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Osimhen\'in derbi planı belli oldu, Leao\'nun durumu daha ciddi
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Stuttgart maçında sakatlanıp ameliyat edilen Victor Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasının kadrosuna yetiştirilmeye çalışıldığı, Beşiktaş derbisinde ise ilk 11'de başlayabileceği belirtildi. Rafael Leao'nun durumu ise daha ciddi: Portekizli futbolcunun Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen, geçirdiği operasyonun ardından tedavi sürecine başlamıştı. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın iyileşme süreci sarı-kırmızılı teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle yaklaşan kritik karşılaşmalar öncesinde Osimhen'in ne zaman formasına kavuşacağı merak edilirken, yıldız golcünün dönüş planına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

ASTON VILLA MAÇININ KADROSUNA YETİŞEBİLİR

Galatasaray sağlık heyetinin Victor Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Nijeryalı futbolcunun bu mücadelede geniş kadroda yer alma ihtimali bulunuyor. Ancak yıldız oyuncunun Aston Villa karşısında süre alıp almayacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Osimhen'in derbi planı belli oldu, Leao'nun durumu daha ciddi

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE İLK 11 İHTİMALİ

Osimhen'in dönüş takviminde en dikkat çekici gelişme ise Beşiktaş derbisiyle ilgili oldu. Nijeryalı golcünün, Trendyol Süper Lig'de oynanacak kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilecek duruma gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Galatasaray teknik heyetinin, yıldız futbolcunun iyileşme sürecini dikkate alarak sahalara dönüşünde kontrollü hareket etmesi bekleniyor. Osimhen'in derbide forma giyip giymeyeceği ise sağlık durumunun son değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

LEAO'DAN KÖTÜ HABER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir diğer yıldız Rafael Leao'nun durumunun ise Osimhen'e göre daha ciddi olduğu belirtildi. Portekizli futbolcunun Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. Leao'nun Çaykur Rizespor ve AEK maçlarına yetişip yetişemeyeceği ise tedavi sürecindeki gelişmelere göre değerlendirilecek. Sarı-kırmızılı ekipte iki yıldızın sağlık durumu, yoğun maç takvimi öncesinde teknik heyetin gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor.

Osimhen'in derbi planı belli oldu, Leao'nun durumu daha ciddi
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • eagleblack0048 eagleblack0048:
    ya Siz bunu haber diye paylaşıyor musunuz buna Kim inanıyor daha o ameliyat olmadan herkes Beşiktaş derbisine yetişeceğini Önce Birkaç ay sonra bir ay sonra kendi gayretiyle Şu zamanda sahaya çıkacak muhabbeti olacağını bilmiyor muydu İlk defa mı oluyor aynı şeyler 2 0
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Sezonu kapattı eğer ameliyat oldu ise yoksa tâbiî oynar 0 0
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