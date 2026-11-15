Galatasaray, Batrakov'u 70 milyon Euro'luk maddeyle korumaya alıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Batrakov'u 70 milyon Euro'luk maddeyle korumaya alıyor

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Galatasaray, Batrakov\'u 70 milyon Euro\'luk maddeyle korumaya alıyor
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Galatasaray, Batrakov\'u 70 milyon Euro\'luk maddeyle korumaya alıyor
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Avrupa kulüplerinin takibindeki 21 yaşındaki Aleksey Batrakov için Galatasaray yönetimi, 10 gün içinde oyuncunun menajeriyle masaya oturacak. Yeni sözleşmede mevcut 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin 70 milyon Euro'ya yükseltilmesi planlanıyor. Rus futbolcu bu sezon 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist üretti.

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç yıldızı Aleksey Batrakov'u elinde tutmak için harekete geçti.  Sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki Rus futbolcunun sözleşmesini yenileyerek serbest kalma maddesini rekor bir seviyeye yükseltmeyi hedefliyor.

70 MİLYON EURO'YA ÇIKARILACAK

Avrupa ekiplerinin Batrakov'a olan yoğun ilgisinin farkında olan Galatasaray yönetimi, oyuncunun menajeriyle önümüzdeki 10 gün içinde masaya oturacak. Yapılacak yeni anlaşmada, Rus yıldızın mevcut sözleşmesinde bulunan 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin 70 milyon Euro'ya çıkarılması planlanıyor.

13 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 resmi karşılaşmada görev alan Aleksey Batrakov, takımına 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağlayarak hücum hattının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

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Aleksey BatrakovGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Kimse vermez biraz oynadı diye 1 2
    Hsyn Dalcı Hsyn Dalcı:
    Daha yüzde 50 si ile oynuyor, izlemeye devam et bakalım. 2 1
  • vedat cici vedat cici:
    en az yüz olmalı 0 0
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