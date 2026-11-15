Galatasaray, Batrakov\'u 70 milyon Euro\'luk maddeyle korumaya alıyor

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç yıldızı Aleksey Batrakov'u elinde tutmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki Rus futbolcunun sözleşmesini yenileyerek serbest kalma maddesini rekor bir seviyeye yükseltmeyi hedefliyor.

70 MİLYON EURO'YA ÇIKARILACAK

Avrupa ekiplerinin Batrakov'a olan yoğun ilgisinin farkında olan Galatasaray yönetimi, oyuncunun menajeriyle önümüzdeki 10 gün içinde masaya oturacak. Yapılacak yeni anlaşmada, Rus yıldızın mevcut sözleşmesinde bulunan 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin 70 milyon Euro'ya çıkarılması planlanıyor.

13 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 resmi karşılaşmada görev alan Aleksey Batrakov, takımına 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağlayarak hücum hattının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.