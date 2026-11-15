Sultangazi\'de bir kişi iddiaya göre engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdı

SULTANGAZİ'de kaldırımın önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün aynası, yoldan geçen bir kişi tarafından kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs şoförü aracını kaldırımın önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park etti. Bir süre sonra aracın yanına gelen kişi, minibüsün yan aynasını kırdı. Şüpheli, ardından yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin park halindeki minibüsün yanına gelerek aracın aynasını kırdığı ve ardından uzaklaştığı görüldü.