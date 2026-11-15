Sultangazi\'de bir kişi iddiaya göre engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdı

Sultangazi'de bir kişi iddiaya göre engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de dün gece kaldırım önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park edildiği iddia edilen minibüsün aynası kırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin aracın yanına gelerek aynayı kırdığı ve ardından yürüyerek uzaklaştığı görüldü.
SULTANGAZİ'de kaldırımın önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün aynası, yoldan geçen bir kişi tarafından kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs şoförü aracını kaldırımın önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park etti. Bir süre sonra aracın yanına gelen kişi, minibüsün yan aynasını kırdı. Şüpheli, ardından yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin park halindeki minibüsün yanına gelerek aracın aynasını kırdığı ve ardından uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: DHA
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