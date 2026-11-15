Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı

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Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı
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Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı
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Kış lastiği uygulamasının başladığı iller arasında yer alan Düzce’de, Bölge Trafik Denetleme ekipleri Bolu Dağı girişinde denetim yaptı. Kış lastiği bulunmayan ticari araç sürücülerine 6 bin lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, Bolu Dağı geçişindeki kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

Düzce’de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı Bolu Dağı güzergahında ticari araçlar tek tek kontrol edildi.

Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı

ARAÇLARIN LASTİKLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Bölge Trafik Denetleme ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde bölgede seyir halindeki ticari araçlar durdurularak lastikleri tek tek incelendi.

Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı

6 BİN LİRA CEZA

Yapılan kontrollerde kış lastiği kullanmadığı tespit edilen araç sürücülerine 6 bin lira idari para cezası kesildi.

Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı

“KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞUNA UYULMALI”

Kış aylarında yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla yapılan denetimlerde, ticari araç sürücülerinin kış lastiği zorunluluğuna uyması gerektiği vurgulandı.

Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı

DENETİMLER SÜRECEK

Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Bolu Dağı geçişinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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