Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada - Son Dakika
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Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada

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Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada
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Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada
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Düştüğü çukurda mahsur kalan yavru kanguru, bir adam tarafından kurtarıldı. Serbest bırakılır bırakılmaz annesine doğru koşan yavru kanguru, kendisini bekleyen annesinin kesesine girdi. Anne ve yavrusunun kavuştuğu anlar izleyenlerin beğenisini topladı.

Bir yavru kanguru, düştüğü çukurdan bir adamın yardımıyla kurtarıldı. Yeniden özgürlüğüne kavuşan yavru kanguru, hiç vakit kaybetmeden annesinin bulunduğu yere doğru koşmaya başladı.

DOĞRUDAN ANNESİNİN KESESİNE GİRDİ

Annesine ulaşan yavru kanguru, hızla kesesine girerek gözlerden kayboldu. Yavrunun kurtarıldıktan sonra ilk iş olarak annesine koşması, ortaya sıcacık görüntüler çıkardı. Anne ve yavrusunun kavuşma anları izleyenlerden büyük beğeni aldı.

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