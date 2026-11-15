Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz - Son Dakika
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Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz

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Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz
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Sahil kenarında oyuncak kürekle kumları kazan bir adamın yaptığı küçük müdahale, beklenmedik görüntüler ortaya çıkardı. Biriken su ile deniz arasındaki kum setine küçük bir kanal açan adam, suyun akış yönünü değiştirdi. Başlangıçta dar bir geçitten akan su, giderek güçlenerek kumları sürüklemeye ve kanalı genişletmeye başladı. Görüntüleri izleyen bazı kişiler ise adamın doğanın dengesini bozduğunu savunarak tepki gösterdi.

Sahil kenarında biriken suyun önündeki kum setini oyuncak kürekle kazmaya başlayan adam, suyun denize ulaşması için küçük bir geçit oluşturdu. İlk başta dar bir kanaldan ilerleyen su, akıntının etkisiyle kumları aşındırmaya başladı.

Suyun akışı güçlendikçe açılan kanal da giderek genişledi. Adamın oyuncak kürekle yaptığı küçük müdahalenin ardından suyun kumları sürükleyerek kendisine daha büyük bir yol açması dikkat çekti.

SU GİDEREK ÇOĞALDI, KANAL BÜYÜDÜ

Görüntülerde, başlangıçta küçük bir akıntı halinde ilerleyen suyun zamanla daha geniş bir alandan akmaya başladığı görüldü. Kum setinin aşınmasıyla birlikte kanalın boyutu büyürken, suyun akışının giderek hızlandığı anlar kameraya yansıdı.

Küçük bir geçidin kısa sürede geniş bir kanala dönüşmesi, insan eliyle yapılan basit bir müdahalenin suyun hareketini nasıl değiştirebildiğini gözler önüne serdi.

"DOĞANIN DENGESİNİ BOZDU" TEPKİSİ

Görüntüleri izleyen bazı kişiler, adamın yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Doğal su akışına müdahale edilmemesi gerektiğini savunan izleyiciler, adamın doğanın dengesini bozduğunu öne sürdü.

Küçük bir oyuncak kürekle başlayan müdahalenin giderek büyüyen bir su akıntısına dönüşmesi tartışmalara neden olurken, görüntülerden bölgede kalıcı bir çevresel zarar oluşup oluşmadığı anlaşılamadı.

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