Ne okuyor ne çalışıyorlar! \'Ev genci\' sayısı 4 milyona dayandı

Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Kamuoyunda "ev genci" olarak adlandırılan kesime ilişkin TÜİK verileri, 15-29 yaş grubunda 4 milyon 566 bin kişinin eğitim ve çalışma hayatının dışında kaldığını ortaya koydu. 15-24 yaş grubunda ise bu sayı 2,5 milyonun üzerinde.

Türkiye'de genç işsizliği ve eğitimden kopuş, çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer almayı sürdürüyor. Uluslararası literatürde NEET olarak tanımlanan, yani herhangi bir eğitim kurumunda bulunmayan, çalışmayan ve mesleki eğitim almayan gençler, kamuoyunda "ev genci" olarak adlandırılıyor.

TÜİK verilerinden oluşturulan yaş gruplarına göre istihdam ve eğitim dışında kalan genç nüfus serisi, sorunun boyutunu gözler önüne serdi. 2026 yılının ikinci çeyreğinde 15-29 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısı 4 milyon 566 bine ulaştı.

15-24 YAŞ GRUBUNDA 2,5 MİLYONDAN FAZLA GENÇ

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunda eğitim ve istihdam dışında kalan gençlerin sayısı 2 milyon 538 bin olarak kaydedildi.

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi'nin Mayıs 2026'da yayımladığı Genç Emeği Raporu'nda ise 15-24 yaş grubunda 2 milyon 684 bin gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirtildi. Rapora göre bu gençlerin toplam genç nüfus içindeki payı yüzde 23,3'e karşılık geliyor.

GENÇ KADINLARDA TABLO DAHA AĞIR

DİSK/Genel-İş raporunda yer alan cinsiyet dağılımı da dikkat çekti.

15-24 yaş grubunda eğitimde ve istihdamda bulunmayan erkeklerin sayısı 969 bin olarak açıklanırken, genç kadınlarda bu sayı 1 milyon 715 bine yükseldi.

Buna göre genç kadınlarda NEET oranı yüzde 30,9, erkeklerde ise yüzde 16,3 olarak hesaplandı. Genç kadınların eğitim ve çalışma hayatının dışında kalma oranının erkeklerin neredeyse iki katına ulaşması dikkat çekti.

DÜŞÜK ÜCRET, DENEYİM ŞARTI VE TÜKENMİŞLİK

Gençlerin eğitim ve çalışma hayatından uzaklaşmasında ekonomik koşullar önemli rol oynuyor. Düşük ücretler, iş ilanlarında aranan deneyim şartı, artan yaşam maliyetleri ve eğitim alınan alana uygun iş bulamama, gençlerin karşılaştığı başlıca sorunlar arasında gösteriliyor.

Bazı gençler, çalışmaları halinde elde edecekleri gelirin ulaşım, yemek ve diğer temel giderleri karşılamadığını belirtirken, bazıları ise iş bulma sürecinde karşılaştıkları engeller nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşıyor.

Uzmanlar, uzun süre eğitim ve istihdam dışında kalan gençlerde özgüven kaybı, yalnızlaşma ve toplumsal hayattan kopuş riskinin arttığına dikkat çekiyor.