İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar - Son Dakika
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İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar

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İsrail\'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
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3 yorum

İsrail’de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’un ekibi, bugün Netanyahu’nun Likud Partisi’yle görüşüyor. İsrail basınına göre Eisenkot, Likud’a dönüşümlü başbakanlık içermeyen bir birlik hükümeti teklif edecek. Netanyahu’ya başbakanlık verilmeden hükümette özel bir rol tanınması formülünün de tartışıldığı iddia ediliyor.

İsrail’de seçimlerden hiçbir bloğun çoğunlukla çıkmamasının ardından hükümet kurma pazarlıkları sürüyor. Geçici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “ön koşulsuz” birlik hükümeti çağrısını Eisenkot “algı operasyonu” olarak niteledi.

NETANYAHU’DAN “ÖN KOŞULSUZ” GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Netanyahu, cumartesi günü yayımladığı video mesajda Eisenkot’u ulusal birlik hükümeti için ön koşulsuz görüşmeye çağırdı. Eisenkot ile perşembe günü yaptığı görüşmenin, ulusal birlik hükümeti kurmanın gerekliliğine olan inancını güçlendirdiğini söyleyen Netanyahu, böyle bir hükümetin İsrail’in güvenliği için zorunlu olduğunu savundu. Maliye Bakanı ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotriç de Netanyahu’nun çağrısına destek verdi.

EİSENKOT: BU NUMARALAR BANA SÖKMEZ

Eisenkot ise çağrıyı “yeni bir algı operasyonu” olarak niteledi ve “İyi deneme ama bu numaralar bana sökmez” dedi. Netanyahu’nun bir yandan birlik çağrısı yaparken bir yandan toplumu böldüğünü ve kışkırttığını savunan Eisenkot, Likud ile müzakere heyetlerinin görüşmesinin zaten planlandığını hatırlattı.

Eisenkot, Likud’un kendi liderliğinde kurulacak bir “ulusal acil durum hükümeti”ne ancak belirlediği ilkeleri kabul etmesi ve aşırı siyasi güçlerden uzaklaşması halinde katılabileceğini belirtti.

İDDİA EDİLEN FORMÜL

Kanal 13'ün haberine göre Yashar Partisi, Likud’a dönüşümlü başbakanlık içermeyen ve Eisenkot liderliğinde kurulacak bir birlik hükümeti teklif edecek. The Times of Israel ise Netanyahu’ya hükümet içinde siyasi konularla ilgilenmesine imkan tanıyacak bir çerçeve arandığını yazdı. Gazeteye göre konaklama, güvenlik ve diğer kişisel ihtiyaçlara ilişkin düzenlemeler de teklif edilebilir.

Haaretz’e göre ise Netanyahu’nun çevresi, yeni bir seçimin Netanyahu bloğuna çoğunluk sağlamayacağını düşünüyor. Bu nedenle erken seçim yerine birlik hükümeti seçeneği gündemde. Kaynaklara göre bu seçenek, dönüşümlü başbakanlıkta ilk sırayı talep etmemeye bağlı. Netanyahu’nun son çağrısında, daha önce olduğu gibi başbakanlığı kendisine verme şartını öne sürmemesi dikkat çekti.

MÜZAKERE HEYETLERİ BUGÜN BULUŞUYOR

İsrail basınına göre iki partinin müzakere heyetleri bugün saat 16.00'da Herzliya’daki bir otelde bir araya gelecek. Eisenkot cephesinin başlangıç şartı, Likud’un seçim sonuçlarını tanıması ve 4 yıl boyunca Eisenkot liderliğindeki bir hükümete katılması. Eisenkot, Netanyahu ile dönüşümlü başbakanlık ya da kendisinin hükümeti yönetmeyeceği bir düzenlemeyi görüşmeyi reddediyor.

HİÇBİR BLOK ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADI

27 Ekim’de yapılan ve 4 Kasım’da kesinleşen seçim sonuçlarına göre Likud 27 sandalyeyle birinci, Yashar 21 sandalyeyle ikinci parti oldu. Netanyahu bloğundaki partiler 53, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48, Arap partileri ise 19 sandalye kazandı. Hiçbir blok 120 sandalyeli Knesset’te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadı.

HÜKÜMET İÇİN 6 ARALIK’A KADAR SÜRE VAR

Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, 8 Kasım’da Eisenkot’u hükümeti kurmakla görevlendirdi. Eisenkot’un güvenoyu alacak bir hükümet kurmak için 28 günlük süresi bulunuyor. Bu süre 6 Aralık’ta doluyor ve gerekirse bir kez 14 gün uzatılabiliyor.

Okurların en beğendiği yorum

“bibiye ne görevi onun yeri yargılanmak olmali”

Tüm yorumlar (3)
BaşbakanlıkPolitikaHükümetİsrailLikudSeçimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    bibiye ne görevi onun yeri yargılanmak olmali 3 0 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    netanyahu tutuklanmaktan-araştırılmaktan korkuyor,bu yüzden eiskont ile arasında bir bağ kurmaya çalışarak kendine bir dokunulmazlık yaratmaya çalışıyor. 2 0
  • b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    Bizene bu boşbeleşlerden haber yapıyorsunuz anlamadım 0 0
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