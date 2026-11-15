1000'den fazla inek şehri istila etti! Belediye başkanı acil yardım istedi - Son Dakika
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1000'den fazla inek şehri istila etti! Belediye başkanı acil yardım istedi

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1000\'den fazla inek şehri istila etti! Belediye başkanı acil yardım istedi
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Kuzey Makedonya'da 1000'den fazla başıboş inek, şehir merkezine kadar inerek hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazilerine büyük zarar veren ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hayvanlar nedeniyle belediye harekete geçti. Yerel imkanların yetersiz kaldığını açıklayan Kriva Palanka Belediye Başkanı Saško Mitovski, hükümetten 30 günlük kriz durumu ilan edilmesini talep etti.

Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kriva Palanka kentinde başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar, bölge halkının en büyük sorunlarından biri haline geldi. Kontrolsüz şekilde dolaşan 1000'den fazla inek, tarım arazilerine zarar verirken şehir merkezine kadar ulaştı. Hayvanların yollarda dolaşması trafik güvenliği açısından da tehlike oluşturdu. Uzun süredir devam eden sorunun büyümesi üzerine belediye yönetimi, merkezi hükümetten yardım istemek zorunda kaldı.

BELEDİYE BAŞKANI ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPTI

Kriva Palanka Belediye Başkanı Saško Mitovski, mülkleri zarar gören vatandaşların da katıldığı basın toplantısında yaşanan sorunun belediyenin imkanlarını aştığını açıkladı. Mitovski, başıboş hayvanların kontrol altına alınabilmesi için hükümetten 30 günlük kriz durumu ilan edilmesini istedi.

Belediye Kriz Ekibi tarafından hazırlanan raporda, hayvanların yakalanarak güvenli alanlara taşınabilmesi için ek bütçe, lojistik destek ve özel araçlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

BİR ÇİFTÇİNİN ZARARI 15 BİN EUROYU AŞTI

Başıboş hayvanların tarım arazilerine verdiği zarar, bölgedeki çiftçileri ekonomik açıdan da zor durumda bıraktı. Yerel basından MKD.mk'ye konuşan bir çiftçi, geçen yıl inekler nedeniyle 20 tondan fazla lahanasının zarar gördüğünü söyledi. Çiftçi, yalnızca kendi kaybının 15 bin euroyu aştığını belirtti. Yıllardır devam eden kontrolsüz hayvan yetiştiriciliği sorununun, bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilediği ifade edildi.

VATANDAŞLAR TOPLU DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Yaşanan zararın boyutunu belirlemek amacıyla Kriva Palanka Belediyesi, 3 Kasım itibarıyla merkezi bir hasar kayıt sistemi oluşturdu. Bu sistem aracılığıyla vatandaşların uğradığı maddi kayıplar kayıt altına alınmaya başlandı. Toplanan bilgilerin, zarar gören bölge sakinlerinin açmayı planladığı ortak tazminat davasında kullanılması hedefleniyor. Belediyenin 30 günlük kriz durumu talebine hükümetin nasıl yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor.

MakedonyaTrafikTarımYaşamSon Dakika

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