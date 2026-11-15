Bordeaux\'da Fransa sınavı: Mbappe\'ye karşı Türkiye\'nin muhtemel 11\'i

Bordeaux'da Fransa sınavı: Mbappe'ye karşı Türkiye'nin muhtemel 11'iGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda Fransa'ya konuk olacak. TSİ 22.45'te başlayacak ve ATV'den yayımlanacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Türkiye'nin muhtemel 11'inde Berke, Arda ve Barış Alper yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 22.45'TE
Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.
Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Abdülkerim, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes Ünal.
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