Zenit\'ten Trabzonspor\'a 3 gol: Augusto eski takımına attı, sevinmedi

Zenit'ten Trabzonspor'a 3 gol: Augusto eski takımına attı, sevinmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanan hazırlık maçında Zenit, Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor'u 3-0 yendi. Eski Trabzonsporlu Felipe Augusto 13. dakikada attığı golün ardından sevinmedi; diğer goller Ahmet Doğan Yıldırım'ın kendi kalesine attığı top ve Alexander Sobolev'den geldi.
Hazırlık karşılaşmasında Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Rusya Ligi takımlarından Zenit ile karşı karşıya geldi. St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Rusya temsilcisi Zenit, 3-0'lık skorla kazandı.
AUGUSTO GOLÜNÜ ATTI, SEVİNMEDİ
Zenit, mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor'un eski futbolcusu Felipe Augusto ile 1-0 öne geçti. Yıldız isim, attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.
İKİNCİ YARIDA DA GOLLER DEVAM ETTİ
Zenit, 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 75. dakikasında sahneye çıkan Alexander Sobolev, farkı 3'e çıkardı ve skoru ilan etti.
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