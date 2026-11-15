Zenit\'ten Trabzonspor\'a 3 gol: Augusto eski takımına attı, sevinmedi

Hazırlık karşılaşmasında Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Rusya Ligi takımlarından Zenit ile karşı karşıya geldi. St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Rusya temsilcisi Zenit, 3-0'lık skorla kazandı.

AUGUSTO GOLÜNÜ ATTI, SEVİNMEDİ

Zenit, mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor'un eski futbolcusu Felipe Augusto ile 1-0 öne geçti. Yıldız isim, attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER DEVAM ETTİ

Zenit, 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 75. dakikasında sahneye çıkan Alexander Sobolev, farkı 3'e çıkardı ve skoru ilan etti.