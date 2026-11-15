Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor - Son Dakika
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Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor

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Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin sekiz ana dosyada doğrulama çalışmalarının tamamlandığını belirterek, isimlerin bu haftadan itibaren ayrı ayrı açıklanacağını söyledi. Özel, listenin kamuoyuyla paylaşılmamasının suçlamalarla ilgisi olmayan kişileri de zan altında bıraktığını savundu.

Yeni  Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi listeleri için oy kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, hazırladıkları dosyalarda teyit sürecine önem verdiklerini ve doğrulaması tamamlanan bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

8 ANA DOSYADA TEYİT TAMAMLANDI

Çalışmaların sekiz ana dosyada tamamlandığını belirten Özel, açıklamaların bu haftadan itibaren ayrı ayrı yapılacağını ifade etti.

Özel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz orada da teyit mekanizmasına çok önem verdik. Arkadaşlarımız bana 8 ana dosyada teyitleri tamamladıklarını söylediler. Tahmin ediyorum bu haftadan itibaren de o dosyaları ayrı ayrı açıklayacaklar. Biz tüm yönleriyle teyit edilmiş bilgilerle, içinde siyasetçinin adı olur, şirket adı olur, bir başka yapı olur. Ama bunları arkadaşlarımız açıklayacaklar.”

“LİSTEYİ AÇIKLAMAMAK ŞÜPHEYİ HERKESE YAYAR”

Fon listelerinin açıklanmamasını eleştiren Özel, kamuoyunda dolaşan farklı sayıların çok sayıda kişinin zan altında kalmasına yol açtığını öne sürdü.

Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına ilişkin açıklamalarına da değinen Özel, listenin gizli tutulmasının söz konusu hakları korumadığını savundu.

Özel, “Listeyi açıklamamak gerçekten lekelenmemesi gereken herkesi lekeliyor. Listeyi açıklamamak şüpheyi cümleye yayar, herkese yayar” dedi.

LİSTENİN AÇIKLANMASI İÇİN ÇAĞRILAR YAPILMIŞTI

Fon soruşturmasına ilişkin isim listesinin açıklanması yönündeki çağrılar daha önce de siyaset gündemine taşınmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda listenin tamamının açıklanmasını istediğini belirtmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 5 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisine yöneltilen soru üzerine, listenin mümkün olması halinde açıklanmasını tercih ettiğini söylemişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise listenin açıklanmasına ilişkin değerlendirmesinde masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına dikkat çekmişti. Özel'in açıklamasıyla birlikte, sekiz dosyada tamamlandığı belirtilen teyit çalışmalarının ardından yapılacak duyurular beklenmeye başladı.

Fon SoruşturmasıÖzgür ÖzelYeni PartiFon kriziSon Dakika

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