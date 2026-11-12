Bursa'da yaya geçidinde beton mikserinin çarptığı 80 yaşındaki kadının bacağı koptu - Son Dakika
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Bursa'da yaya geçidinde beton mikserinin çarptığı 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

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Bursa\'da yaya geçidinde beton mikserinin çarptığı 80 yaşındaki kadının bacağı koptu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çiçek Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçen 80 yaşındaki kadına beton mikseri çarptı. Sağ bacağı kazada kopan kadın iki hastaneye sevk edilirken mikser sürücüsü gözaltına alındı ve inceleme başlatıldı.

Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin altında kalan Fatma A. (80), ağır yaralandı. Sağ bacağı kopan kadın, hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Fatma A. yaya geçidinden yolun karşısına geçerken beton mikseri çarptı. Sağ bacağı beton mikserinin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fatma A., vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma A., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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