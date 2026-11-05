Bursa Yıldırım'da drift atıp polisten kaçan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da drift atıp polisten kaçan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi

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Bursa Yıldırım\'da drift atıp polisten kaçan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece Yunus Emre Bulvarı'ndaki kavşakta drift atan sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Plakadan tespit edilen sürücüye drift için 140 bin, ihtara uymadığı için 200 bin lira olmak üzere toplam 340 bin lira ceza verildi.

BURSA'da, otomobiliyle drift atan sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücüye toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta otomobiliyle drift atan sürücüyü fark eden polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü bölgeden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin plakasından tespit ederek ulaştığı sürücüye, drift attığı için 140 bin lira, 'Dur' ihtarına uymadığı için ise 200 bin lira olmak üzere toplam 340 bin lira idari para cezası verildi.

Sürücünün kavşakta drift attığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
YıldırımOtomobilGüncelBursaSon Dakika

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