Bursa Nilüfer\'de tırdan indirilirken freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı

Bursa Nilüfer'de tırdan indirilirken freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de tırdan indirilirken freni boşalan elektrikli aracın kontrolden çıkarak Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde seyreden bir otomobile çarptığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi. Çarpma sırasında otomobil sürücüsü şaşkınlık yaşadı.
Bursa'da tırdan indirildiği sırada freni boşalan elektrikli araç, yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli aracın henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü şaşkınlık yaşarken, yaşanan kaza anı aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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