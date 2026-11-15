Bursa Yıldırım'da düğün kavgasında darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Yıldırım'da düğün kavgasında darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa Yıldırım\'da düğün kavgasında darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa Yıldırım\'da düğün kavgasında darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Haber Videosu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Duaçınarı Mahallesi'ndeki düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi darp neticesinde yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, darbedilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaİncelemeYıldırımGüncelPolisBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Bir küp dolusu altın buldular Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı
Ömer Üründül’den Fenerbahçe için olay kehanet Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
160 soruda sadece 1 yanlışı vardı Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı 160 soruda sadece 1 yanlışı vardı! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı
Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Mardin’deki amatör maçta korkunç olay Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
Victor Osimhen’e dev talip Victor Osimhen'e dev talip
Kriva Palanka’yı 1000’den fazla başıboş inek bastı: Kriz ilanı istendi Kriva Palanka'yı 1000'den fazla başıboş inek bastı: Kriz ilanı istendi
23:15
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
23:08
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
21:39
Canlı anlatım: Fransa’ya karşı golü bulduk ancak sayılmadı
Canlı anlatım: Fransa'ya karşı golü bulduk ancak sayılmadı
21:12
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
20:53
Fenerbahçe’den transfer dönemine damga vuracak hamle
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 00:04:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da düğün kavgasında darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android