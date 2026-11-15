İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih - Son Dakika
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İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih

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İlk 11\'ler belli oldu! Sergen Yalçın\'dan Fransa\'ya karşı sürpriz tercih
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13 yorum

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Millilerimiz mücadeleye 5'li savunmayla başlıyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 22.45'TE

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Barcola, Mbappe

Türkiye: Berke Özer, Barış Alper, Emirhan Topçu, Abdülkerim, Merih, Eren Elmalı, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Arda Güler, Deniz Gül.

ZEKİ'NİN YERİNE BARIŞ ALPER 11'DE

Isınma sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik'in yerine Barış Alper Yılmaz ilk 11’e dâhil edildi.

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Okurların en beğendiği yorum

“sergen bos bos atip tutuyordu milletin arkasindan. yeminle sergenden kotusu gelmez”

Tüm yorumlar (13)
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınMilli TakımTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (13)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sergen bos bos atip tutuyordu milletin arkasindan. yeminle sergenden kotusu gelmez 7 2 Yanıtla
  • musag1151 musag1151:
    barış Alper yoksa bu maçı Türkiye kazanir 5 1
  • Tandogan Dogan Tandogan Dogan:
    kiminlel cikarsan cik.hezimet olacak 1 3
  • Seydi Bağdat Seydi Bağdat:
    Sergen hoca herhalde iddayı 4+ gol olur üzerine oynadı bunun başka izahı olamaz at yarışından kaybettiğini futboldan kazanacak sanırım tek köt tarafı gollerin bizim kaleye olması 1 3 Yanıtla
  • dinçer yeşiltaş dinçer yeşiltaş:
    Deniz Gül kim yahu ne işi var bu kadroda 4 0
    Erol ŞEN Erol ŞEN:
    İlerde belki PSG ye transfer olacak. Mbappe nin yapamadığını yapar belki Kırboğa gibi atar golleri 0 0
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    DENIZ BARIŠA 1O BASAR SEN DUA ET BARIŠ YOK !!! 0 0
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SON DAKİKA: İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih - Son Dakika
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