Uğurcan Çakır Fransa maçında yok: Omuz MR'ında gerilme saptandı - Son Dakika
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Uğurcan Çakır Fransa maçında yok: Omuz MR'ında gerilme saptandı

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Uğurcan Çakır Fransa maçında yok: Omuz MR\'ında gerilme saptandı
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6 yorum
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Uğurcan Çakır Fransa maçında yok: Omuz MR\'ında gerilme saptandı
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A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır, ağrılarının sürmesi üzerine tedbir amacıyla Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı. TFF'nin açıklamasına göre Belçika karşılaşmasının ardından sağ omzunda ağrı hisseden kalecinin MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme görüldü. Tedavisi sağlık ekibince sürdürülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım forması giyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SAĞ OMZUNDA AĞRI VE HAFİF GERİLME

TFF'den yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır'ın Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissettiği ve yapılan değerlendirme ile MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildiği belirtildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • Ömer Çetin Ömer Çetin:
    Maçası yememiş 2 2
  • Hakan1421 Hakan1421:
    kuş beyinliler salak saçma öter şimdi 1 2 Yanıtla
  • Ömer Çetin Ömer Çetin:
    Hiçbir hedef kalmayınca baktıki gerek yok. Son 10 maçtır kovaya döndü zaten 1 2
  • erdalyldz89 erdalyldz89:
    Hafta sonu ligde oynar merak etmeyin.Oynamak istememiştir 0 0 Yanıtla
  • Müjdat kurt Müjdat kurt:
    İspanyadan 6 ye sonra deplasmanda oynama, fransa ile deplasmanda oynama ne güzel dünya. Kovacanın daha fazla gol yeyip rezilolmaması için deplasmanda oynatmıyorlar,ha üzüldümmü asla yeterki hiç bir maçta oynamasın 0 0 Yanıtla
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