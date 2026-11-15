Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim" - Son Dakika
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Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim"

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Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim"
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4 yorum

46 yaşındaki Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından İtalya Serie C'de Ravenna formasıyla Forli karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika oynadı. Donati ve Rabbi'nin golleriyle takımı 2-0 kazandı. Brezilyalı yıldız, yeniden forma giyip giymeyeceğinin kulüp başkanına bağlı olduğunu söyledi.

Dünya futbolunun unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, 2015 yılında noktaladığı aktif futbol kariyerinin ardından tam 11 yıl sonra yeniden resmi bir müsabakada forma giydi. 

İLK 11'DE BAŞLADI, 2 GOLLE KAZANDILAR

İtalya Serie C B Grubu'nda oynanan Ravenna - Forli karşılaşması, Brezilyalı efsanenin yeşil sahalara dönüşüne tanıklık etti. 46 yaşındaki Ronaldinho, Ravenna formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı ve ilk 45 dakika sahada kaldı. İkinci yarının başında yerini Mattego Maggio'ya bırakan Brezilyalı yıldızın takımı, Giulio Donati ve Simone Rabbi'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 32'ye yükseltti.

''BENİ İSTERSE GERİ DÖNECEĞİM''

Devre arasında soyunma odasına giderken Sky Sports mikrofonlarına konuşan Ronaldinho, yeniden sahada olmanın heyecanını "Çok iyi ve çok mutlu hissediyorum. Zaman çok hızlı geçti. Futbol her zaman benim için böyleydi. Henüz gelecekte başka maçlarda oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Bu tamamen başkana bağlı. Beni isterse geri döneceğim. Her zaman oynamaktan zevk aldım. Eğer ihtiyacı olursa bana güvenebilir, ben buradayım." dedi. 

RonaldinhoRavennaFutbolDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • F G F G:
    Delimi bu, ölüp gidecek sahada 0 1
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    BÖYLE BIR FUTBOLCU IÇIN TOP OYNARKEN SAHADA ÖLMEK EN BÜYÜK ONURDUR!! TIPKI BIR CAMII IMAMININ VEYA MÜZZININ CAMIIDE ÖLMESI GIBI!! :) 0 0
  • Tarzoptik Optik Tarzoptik Optik:
    Fg sanane olm!! Sana bişey mi yaptılar küçükken? Yada aile bireylerinden birine bişey mi yaptılar ? Anladın sen onu !! 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    Para olmayınca napacak mecbur adam 0 0 Yanıtla
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