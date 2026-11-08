İddiaya göre Bursa Yıldırım\'da alkollü sürücü polisten kaçtı, 250 bin lira ceza yedi

Bursa'da 1,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarının gazına gelerek polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Ara sokakta yakalanan sürücüye yaklaşık 250 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Cezanın ardından arkadaşlarının kendisine destek olmayacağını düşünen sürücü, "Mustafa vermez" diyerek sitem etti. O anlar kameraya da yansıdı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Yanındaki arkadaşlarının gazına gelen sürücünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir süre devam eden kovalamaca, aracın ara sokakta durdurulmasıyla sona erdi. Polis ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü ve arkadaşını yakaladı.

1,03 promil alkollü çıktı, faturası ağır oldu

Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisten kaçması ve alkollü araç kullanması nedeniyle sürücüye yaklaşık 250 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kesilen cezanın ardından arkadaşlarının gazına geldiğini ancak faturayı tek başına ödemek zorunda kaldığını düşünen sürücü, arkadaşının cezaya ortak olmayacağını ifade ederek "Mustafa vermez" dedi. Sürücünün o anları kameraya yansıdı.