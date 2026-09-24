Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler'e bıraktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalara hazırlanırken Hakan Çalhanoğlu ile Arda Güler arasında dikkat çeken bir forma değişimi yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle aday kadroya alınmayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı ekipte taşıdığı 10 numaralı formayı Arda Güler'e bıraktı. Arda Güler de Çalhanoğlu'nun bu jestinin ardından teşekkür etti.

10 NUMARALI FORMA ARDA GÜLER'İN

Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Milli Takım'ın 10 numaralı formasını Arda Güler giyecek. TFF'nin açıkladığı güncel aday kadroda Arda Güler yer alırken Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor.

MİLLİLERİ ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında 25 Eylül'de saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

Milliler daha sonra deplasmana çıkacak. Türkiye, 2 Ekim'de Belçika'ya, 5 Ekim'de ise İtalya'ya konuk olacak. TFF'nin resmi fikstürü de söz konusu tarih ve karşılaşmaları doğruluyor.