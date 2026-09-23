Singapur'da otobüste yemek yemek ve yüksek sesle müzik suç oldu, cezası 400 dolar - Son Dakika
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Singapur'da otobüste yemek yemek ve yüksek sesle müzik suç oldu, cezası 400 dolar

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Singapur Kara Ulaştırma Kurumu (LTA), otobüslerde yüksek sesle müzik dinlemek, yemek yemek ve çöp atmak gibi davranışların artık yasal suç kapsamında değerlendirileceğini açıkladı. Bu eylemlere yaklaşık 400 dolar, ciddi ihlallerde 4 bin dolara kadar para cezası uygulanacak.

Singapur'da otobüslerde yüksek sesle müzik veya ses yayını yapmak, koltuklara ayak koymak, yemek yemek, içmek ve çöp atmak gibi davranışlara yaklaşık 400 dolar para cezası uygulanacak.

Singapur'da toplu taşımada yolcuların rahatsız edilmesini önlemeye yönelik bazı düzenlemeler hayata geçirildi.

Singapur Kara Ulaştırma Kurumundan (LTA) yapılan açıklamaya göre, otobüslerde daha önce şirket politikaları kapsamında bulunan bazı davranışlar artık yasal suç kapsamında değerlendirilecek ve yaklaşık 400 dolar para cezası uygulanacak.

Bunlar arasında, otobüslerde yüksek sesle müzik veya ses yayını yapmak, koltuklara ayak koymak, yemek yemek, içmek ve çöp atmak gibi davranışlar yer alıyor.

Daha ciddi ihlaller içinse 4 bin dolara kadar para cezası öngörülüyor. Bu kapsamda, otobüs terminallerinde yolculara engel veya tehlike oluşturmak ile otobüs, otobüs aktarma merkezi veya terminalin herhangi bir bölümünü kirletmek gibi eylemler bulunuyor.

Polonya'nın Krakow kentinde de bu yıl, cep telefonu ve diğer elektronik cihazlarla araç içinde huzur ve sükuneti bozmaya 200 zlotiye (yaklaşık 52 dolar) kadar para cezası uygulanmasına yönelik kurallar getirilmişti.

Kaynak: AA
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