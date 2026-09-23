BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti - Son Dakika
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BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'nda İsrail'e rest çekerek, Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu vurguladı ve İsrail'in Suriye'den geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'e ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Şara, Golan Tepeleri'nin İsrail'in işgali altında olduğunu belirterek, "Golan, Suriye topraklarında olacak" dedi.

"İSRAİL, SURİYE'DEN GERİ ÇEKİLMELİ"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü ifade eden Şara, "İsrail, Suriye'ye 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli" ifadelerini kullandı.

Şara'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Biz yıllardır kaybettiğimiz ülkemizin yeniden bir araya gelebilmesi için çalıştık ve birlik olduk. Özellikle insanlarımızın geleceğine ve gelecekte daha rahat bir hayat yaşamaları için odaklandık. Bağımsızlığımız için odaklandık, bir araya geldik.

"BÖLGE GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bu bizim ulusal vizyonumuz ve bu ulusal vizyonda bizim diplomasi yoluyla elde ettiğimiz ve yaptığımız becerilere bağlı. Bizim diplomatik bağlantılarımıza bağlı. Başkentimiz çevresinde 60'dan fazla diplomatik görev yürütüldü. Suriye, Bölgesinin daha da tanınabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda temizlenmesi için. Aynı zamanda diplomatik yollarla köprüler kurduk. Ve bu köprülerle bölgenin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7 eyaletle bir anlaşma başlattık. Özgürlük anlaşması diyebiliriz. Bu kimyasal silahları yok etmenin de parçası. Biz birçok kurumla şeffaf bir şekilde çalışıyoruz ve burada da amacımız kolektif bir şekilde tüm insanlarımız için güvenli bir gelecek, güvenli bir Suriye oluşturmak...Hiçbir şekilde nükleer ve kimyasal silahları desteklemeden ve uluslararası suçlara karışmadan...

"ARTIK AYAĞA KALKTIK, BİRLİK OLDUK"

Çok geniş ölçekli saldırılar gördük ve organize suçlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ama artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz. Ayağa kalktık, tıpkı buradaki gibi birlik olduk...

Birleşmiş Milletler'de terörizmin önünde durduğumuz gibi ülkemiz için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 5000'den fazla personelle güvenliğimizi sağlayabilmek için güvenlik amacıyla bir yapı başlattık. Seferberlik başlattık. Biz iyileştik. Suriye iyileşti.

3,5 milyon göçmen Suriye'ye geri döndü. Vatanlarına geri döndüler ve bu hem bizim için hem onlar için bir fırsat. Aslında birçok ülke için fırsat. Çünkü göçmenler Suriye'ye geri dönüyorlar artık.

Bizim tüm gelişme ve kalkınma planlarımız, bölge için kurduğumuz planlar, Suriye için yaptıklarımız devam edecek. Ve bunun pahası da gerçekten büyük olacak. Bunun bedeli de ağır olacak ama mükafatı da çok iyi olacak.

Suriye'deki vatandaşlarımız için güvenli bir dönüş yapabilmek için ayağa kalktık. Suriye'nin artık göçmen kamplarından arındırılmış bir ülke olması için, vatandaşların daha rahat yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda ülke olarak değerlerimizi uluslararası hukuku uygun şekilde düzenliyoruz.

Bağımsızlığımızı işgal etmeye çalışanlar, bağımsızlığımızı elimizden almaya çalışanlara karşı dik durduk ve duracağız. Bağımsızlığımıza karşı yapılan diğer ataklarda geri çevrilecektir. Bizim için bizimle birlikte çalışan uluslararası hukuka uygun bir şekilde bizleri savunan herkese çok teşekkür ederim.

"DÜNYA SURİYE'NİN GERİ DÖNÜŞÜNDEN ÇOK MUTLU"

Vizyonumuz şu anda net ve ben uluslararası kamuoyundan da vizyonumuzu desteklemesini istiyorum. Dünya bizim dönüşümüzden Suriye'nin dönüşünden çok mutlu.

Ama şunu bilin ki İsrail Suriye'ye karşı saldırılar düzenliyor. İsrail Suriye'ye saldırmaya çalışıyor. Binlerce, on binlerce saldırı girişimi oldu ki bu oranlar küresel seviyede çok ciddi rakamlar. Biz şunu düşünüyorduk artık Suriye'nin sıra. Savaş çağı bitti geride kaldı diyorduk ama İsrail saldırmaya devam ediyor.

İsrail 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların Suriye'ye kadar gelmesini istiyor ve Suriye'ye saldırıyor. Suriye'nin bağımsızlığını tehdit ediyor. Biz sadece huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz ve dünya savaşının artık sona ermesini istiyoruz. Bu savaşın sona ermesini istiyoruz.

"ALLAH'A HİZMET EDİYORUM"

Suriye yapılaşmaya devam edecek, kendini kalkındırmaya ve bağımsızlığını korumaya devam edecek. Ben artık şunu söylemek istiyorum. Gerçekler ortaya çıkıyorlar ve ben dürüst bir şekilde ülkeme ve vatanıma hizmet ediyorum. Allah'a hizmet ediyorum. Allah her zaman her şeyi görüyor.

Biz yeni bir çağ başlattık ve bizim için bayraklarını kaldıran, bizim için yardımda bulunan bütün ülkelere çok teşekkür ediyorum. Biz size şöyle geldik. Bizim başarılarımızı kanıtlamak için sizlere ihtiyacımız var.

Bizim kalkınmak için sizlere ihtiyacımız vardı. Ve işte uluslararası alanda Suriye ile birlikte yapılan anlaşmalar, antlaşmalar bunların hepsi bizim bağımsızlığımıza gerçekten çok katkı sundu. Bizim önümüzde gerçekten parlak bir gelecek var."

Golan TepeleriSuriyeİsrailGüncelŞaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • u4660468231 u4660468231:
    tutmayın küçük enisteyie İsrail şama 20 km yaklaşmış şimdiye kadar ne yaptın 6 9 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Gerçek anlamda samimi olsan İsrail seni koltukundan eder örnek esad 5 9 Yanıtla
  • bülent yılmaz bülent yılmaz:
    yav he he 5 8 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    zaten İsrail'i vurursak bu sebepten vuracağız 7 3 Yanıtla
    Hakan Yilmaz Hakan Yilmaz:
    3 sene içinde İsrail'i Suriye, Lübnan içlerinde vuracağız inşâallah. boyunun ölçüsünü alacak ve golan'ı terk edip içine kapanacak. 5 0
  • 27kadir2763 27kadir2763:
    bırakın küçük enişteyi ???? 5 3 Yanıtla
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