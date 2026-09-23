Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği kalp krizi sonrası bir süre dinlenen Cem Yılmaz, bu kez takipçilerinin karşısına esprili bir paylaşımla çıktı. Doktorlarının stres konusunda yaptığı uyarıyı tiye alan Yılmaz, oto sanayide çekilen fotoğrafını “Stressiz işe girdim” notuyla paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğuna dair mesaj verdi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisinin ardından taburcu edilen Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Doktorlarının stresli ortamlardan uzak durması yönündeki tavsiyesine gönderme yapan ünlü komedyen, oto sanayide verdiği pozu “Stressiz işe girdim” notuyla paylaştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Çanakkale’deki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve burada anjiyo olmuştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken sigarayı da bıraktığını duyurmuştu.

Sağlık sürecinin ardından sosyal medya paylaşımlarına devam eden 53 yaşındaki komedyen, bu kez doktorlarının “stresten uzak dur” tavsiyesini mizah konusu yaptı.

Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü

SANAYİDE “STRESSİZ” MESAİ

Bir oto tamirhanesinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, kareye “Stressiz işe girdim” notunu düştü.

Yılmaz’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekerken, komedyenin sağlık durumunun iyi olduğuna yönelik esprili mesajı da dikkat çekti.

BASTON AÇIKLAMASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cem Yılmaz, sağlık sorunlarının ardından bir etkinlikte bastonla görüntülenmesi üzerine de hayranlarını endişelendirmişti.

Ünlü komedyen daha sonra baston kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, bunları bir aksesuar olarak kullandığını ve bastonlardan oluşan bir koleksiyonu bulunduğunu belirtmişti.

Cem YılmazKalp KriziMagazinStresSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Osmaniye’de trafikte yarışan motosikletliler kameraya takıldı Toplam ceza 626 bin 348 lira Osmaniye'de trafikte yarışan motosikletliler kameraya takıldı! Toplam ceza 626 bin 348 lira
Korsan taksicilik yaparken meslek esnafının tuzağına düştü Ehliyeti alındı, aracına 60 gün men Korsan taksicilik yaparken meslek esnafının tuzağına düştü! Ehliyeti alındı, aracına 60 gün men
Almanya’daki Spangdahlem ABD Hava Üssü’nden kalkan bir F-16 düştü Almanya'daki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan bir F-16 düştü
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
BM Genel Kurulu’nda duygu fırtınası: Erdoğan okudu, Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu BM Genel Kurulu'nda duygu fırtınası: Erdoğan okudu, Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:36
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 18:35:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei