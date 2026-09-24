Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gerçekleştirdiği New York ziyaretinin sonunda Türkevi'nde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın uygulanması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin ilgili birimlerin kontrolünde ilerlediğini belirterek sürecin sonuçlanmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"BİZE YANSIYAN BİR SORUN YOK"

Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktaya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. New York'taki Türkevi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin Türkiye açısından günübirlik bir konu olmadığının altını çizdi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye bizim için malum günübirlik bir mesele değil. Bu, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtulması meselesidir. Bildiğiniz gibi yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. İlgili kurumlarımız sahada ve gerekli takipleri yapıyorlar" dedi. Sürecin ilgili birimlerin kontrolünde ilerlediğini belirten Erdoğan, "Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz

ÇERÇEVE YASA İÇİN ŞARTI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmesinde ise çerçeve yasanın uygulanması için gereken şartlara dikkat çekti. Erdoğan, "Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Bunun nasıl tespit ve teyit edileceği de bellidir. Süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor" dedi. 

"TÜRKİYE TERÖR DEFTERİNİ KAPATACAKTIR"

TBMM'nin de yasada belirlenen çerçevede sürece katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin terör sorununu geride bırakacağını söyledi. Erdoğan, "Meclisimiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye, inşallah, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır" ifadelerini kullandı.

"BEKLEDİKLERİ FIRSATI VERMEYECEĞİZ"

Sürece engel olmak isteyen kesimlerin bulunduğunu belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı ve devletin bu konudaki kararlılığını da vurguladı. Erdoğan, "Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız" dedi.

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