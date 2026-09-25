Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi - Son Dakika
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Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

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Ankara metrosunda iddiaya göre yer verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yanında eşi bulunan yolcuya küfür eden şahıs, uyarılara rağmen küfürlerini sürdürünce kavga çıktı. Arbede sırasında darbe alan şahıs yere yığıldı.

Ankara metrosunda yolcular arasında yaşanan tartışma kavgayla sonuçlandı. İddiaya göre olay, vagonda yer verme meselesi nedeniyle başladı.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma giderek büyürken, yolculardan biri yanında eşi bulunan kişiye küfür etmeye başladı. Küfürlü ifadelerin sonlandırılması yönündeki uyarılara rağmen tartışmanın devam etmesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

YERE SERDİ

Kısa süren arbede sırasında darbe alan şahıs yere yığıldı. Çevredeki yolcuların da yaşananlara müdahale ettiği görüldü. Olayın ardından tarafların birbirinden uzaklaştırılmasıyla vagondaki gerginlik sona erdi.

AnkaraGüncelKavgaSon Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Faruk AK Faruk AK:
    kaşınmış kaşımış .hiç kimse yanında eşi bulunan kişiye küfür etmesin olacaklara katlanır 30 3 Yanıtla
  • murataktas5425555555 murataktas5425555555:
    Vallahi içimi soğuttun 17 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    adam ruhsarla evli sanırım 7 5 Yanıtla
  • oktayduru220 oktayduru220:
    eline saglık 12 0 Yanıtla
  • bilal kurt bilal kurt:
    şiddete hayır ama eline sağlık 10 0 Yanıtla
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