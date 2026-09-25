Katılımevim ve Birevim\'in Türkiye Emlak Katılım Bankası\'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, satışı gündemde olan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın pay devir işlemlerine yönelik resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

İLGİLİ OTORİTELERE BAŞVURU YAPILDI

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından KAP’a yapılan açıklamada, bankanın daha önce 17 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği özel durum açıklamasına atıfta bulunuldu. Yürütülen görüşmeler neticesinde Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında ilgili otoritelere başvuruların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."

ŞÜPHELİLER İÇİN İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın yurttaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtmişti.