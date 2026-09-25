Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı - Son Dakika
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Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

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Katılımevim ve Birevim\'in Türkiye Emlak Katılım Bankası\'na devri için gerekli başvurular yapıldı
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Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devir sürecinde yeni aşamaya geçildi. Banka, üç şirketin pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu.

Sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, satışı gündemde olan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın pay devir işlemlerine yönelik resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

İLGİLİ OTORİTELERE BAŞVURU YAPILDI 

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından KAP’a yapılan açıklamada, bankanın daha önce 17 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği özel durum açıklamasına atıfta bulunuldu. Yürütülen görüşmeler neticesinde Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında ilgili otoritelere başvuruların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."

ŞÜPHELİLER İÇİN İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın yurttaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtmişti. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurtdışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti. Böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.

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    Yorumlar (3)

  • tastekina061 tastekina061:
    Bunları masak görmedimi mılletın 10 bın 20 bınlırarı gör ama adamlar mılyarlar götürmüş kımsenın haberı yok nasıl işlıyor bu düzen 2 0 Yanıtla
  • metindelibas89 metindelibas89:
    EMLAK YONETİM TOKİ SİTE YÖNETİMINI BECEREMİYOR 1 0 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    sırada fuzul ve eminevim var .. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı - Son Dakika
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