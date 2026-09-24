A Milli Futbol Takımı-Fransa maçında Kocaeli'de tramvay ve ring 18.00'den ücretsiz olacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı-Fransa maçında Kocaeli'de tramvay ve ring 18.00'den ücretsiz olacak

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Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'nın yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesi ve sonrasında ulaşım hazırlıkları tamamlandı. Tramvaylar maç günü 18.00'den itibaren ücretsiz hizmet verecek, belirlenen otoparklardan Kocaeli Stadı'na ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'nın yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde ücretsiz tramvay ve ring seferleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile Kocaeli Stadı'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçı öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım hazırlıkları tamamlandı.

Kent genelinde ulaşımın güvenli, konforlu ve erişilebilir olması için tedbirler alındı.

Bu kapsamda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için saat 18.00'den itibaren tramvay ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca, belirlenen ücretsiz otopark alanlarından Kocaeli Stadı'na otobüslerle ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı-Fransa maçında Kocaeli'de tramvay ve ring 18.00'den ücretsiz olacak - Son Dakika
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