Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü - Son Dakika
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Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında 100'den fazla delegenin salonu terk ettiği bildirildi. Protesto sırasında İsrail heyetinden bazı kişilerin salondan ayrılan delegasyonları takip ederek not aldığı görüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıktığı anda geniş çaplı bir protestoyla karşılaştı.

Netanyahu'nun konuşması öncesinde ve kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülkenin temsilcisi yerlerinden kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti. Foreign Policy, salondan ayrılanların sayısının 100'den fazla delegeye ulaştığını bildirirken, diğer uluslararası yayınlar da onlarca ülke temsilcisinin protestoya katıldığını ve çıkışların ardından salondaki koltukların büyük bölümünün boş kaldığını aktardı.

İSRAİL HEYETİ KİMLERİN ÇIKTIĞINI TAKİP ETTİ

Protesto sırasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise İsrail heyetinin tutumu oldu. Görüntülerde, İsrail delegasyonundan bazı kişilerin salondan ayrılan delegasyonları takip ederek hangi ülke temsilcilerinin protestoya katıldığını belirlemeye çalıştığı görüldü.

Ancak bu takibin resmi olarak bir liste hazırlanması amacıyla yapıldığına ilişkin İsrail makamlarından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

NETANYAHU'DAN SALONU TERK EDENLERE SERT SÖZLER

Salondaki hareketlilik sırasında Genel Kurul Başkanı düzenin sağlanması için defalarca uyarıda bulundu. Netanyahu ise konuşmasına protestoya katılan delegeleri hedef alan sözlerle başladı ve salonu terk edenleri “ahlaki korkaklar” olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail heyeti ve salondaki destekçileri ise ayağa kalkarak alkışladı. Al-Monitor, protestoya rağmen Bahreyn, Çin ve Kolombiya temsilcilerinin salonda kalan ülkeler arasında bulunduğunu bildirdi.

PROTESTONUN BOYUTU DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu'nun konuşmasına yönelik protesto, Genel Kurul'un en dikkat çeken anlarından biri oldu. Uluslararası basına yansıyan görüntülerde delegelerin art arda çıkışlara yöneldiği, protestonun ardından Genel Kurul salonunda geniş boşlukların oluştuğu görüldü.

Binyamin NetanyahuİsrailDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hsyndalci hsyndalci:
    Evet çok yerinde olması gereken bir eylemdi ,çıkmayanlar Gazzedeki masumların katillerinden bir farkı yok. 13 2 Yanıtla
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