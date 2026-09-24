Uyuşturucudan 10 yıl hapis cezası olan firari, Pendik'te otel odasında yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucudan 10 yıl hapis cezası olan firari, Pendik'te otel odasında yakalandı

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Uyuşturucudan 10 yıl hapis cezası olan firari, Pendik\'te otel odasında yakalandı
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Uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari hükümlü, Pendik'teki bir otel odasında yakalandı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan firari hükümlü, bu nedenle hakkında işlem yapıldıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Hakkında uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari hükümlü, Pendik'te bir otel odasında yakalandı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri aranan şahısların ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pendik'teki bir otelde denetim yaptı. Denetim esnasında polis ekiplerinin dikkati sonucunda "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan Hüseyin K.'nin otelde olduğu tespit edildi. Ekipler, Hüseyin K.'nın otelin resepsiyon kısmında telefonla konuştuğunu ve ardından odasına çıktığını belirledi. Bunun üzerine odaya baskın düzenleyen ekipler, Hüseyin K.'yi bir kadınla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin K.'nin üzerinden başkasına ait kimlik çıktığı öğrenildi. Hüseyin K. hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan da işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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