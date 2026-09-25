İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü - Son Dakika
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İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

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Annesiyle birlikte Şebnem Ferah konserine giden İlkin Aydın'ın, röportaj sırasında soru sorulana kadar yüzü gülüyordu. Muhabirin “Devamlı böyle annenizle mi gezersiniz?” sorusunu duyan milli voleybolcunun yüz ifadesi bir anda değişti. Aydın, şaşkınlığını gizleyemezken soruya sadece “Evet” yanıtını verdi.

Galatasaray ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden İlkin Aydın, annesiyle birlikte Şebnem Ferah konserine gitti. Konser sırasında bir muhabirle karşılaşan milli voleybolcuya annesiyle ilgili yöneltilen soru ise röportajın en dikkat çeken anı oldu.

SORUYU DUYUNCA ŞAŞIRDI

Muhabir, annesi yanında bulunan İlkin Aydın'a, "Devamlı böyle annenizle mi gezersiniz?" sorusunu yöneltti. Sorunun ardından kısa süreli şaşkınlık yaşayan Aydın, uzun bir açıklama yapmak yerine yalnızca "Evet" yanıtını verdi.

İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

TEK KELİMELİK YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Milli voleybolcunun sorunun ardından yüzüne yansıyan şaşkınlık ve verdiği kısa cevap röportajın öne çıkan bölümü oldu. İlkin Aydın böylece annesiyle birlikte gittiği Şebnem Ferah konserinde, kendisine yöneltilen beklenmedik soruyla dikkatleri üzerine çekti.

Şebnem Ferahİlkin AydınAydınSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    ne güzel kız annesiyle geziyor 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü - Son Dakika
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