Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak - Son Dakika
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Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak

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Türkiye\'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz\'la Joker\'de yarışacak
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Turgutluspor tarihinde A takımın başına getirilen ilk kadın teknik direktör olan 22 yaşındaki Zeynep Mestan, Kanal D'de yayınlanan Beyaz'la Joker yarışmasına katılacak. Genç teknik direktör, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu programda 3 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacak.

Türk futbolunda genç yaşında dikkat çeken bir göreve getirilen Zeynep Mestan, bu kez futbol sahasının dışında izleyicilerin karşısına çıkacak.

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22 yaşındaki Turgutluspor Teknik Direktörü Mestan, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker yarışmasının bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacı olacak.

Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak

A TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

30 Temmuz 2004'te İzmir'de dünyaya gelen Zeynep Mestan, futbol kariyerine 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'da başladı.

Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak

Ardından Konak Belediyespor, Bornova Hitab, Soma Zafer Spor ve Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını giyen Mestan, Kadınlar 3. Lig'de de mücadele etti. Spor bilimleri eğitimine ağırlık vermesinin ardından futbolculuğu bırakan Mestan, kariyerine antrenör olarak devam etme kararı aldı.

Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak

TURGUTLUSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Mestan, eylül ayının başında Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutluspor'un A takımının teknik direktörlüğüne getirildi. Böylece kulüp tarihinde A takımın başına getirilen ilk kadın teknik direktör oldu.

Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak

Genç çalıştırıcı, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamalarda Avrupa futbolunda Pep Guardiola'yı, Türkiye'de ise Sergen Yalçın'ı örnek aldığını belirterek hücum ağırlıklı bir futbol anlayışını benimsediğini ifade etmişti. Mestan'ın hedefleri arasında önümüzdeki beş yıl içerisinde Turgutluspor'u 1. Lig'e taşımak da bulunuyor.

BEYAZ'LA JOKER'DE 3 MİLYON TL İÇİN YARIŞACAK

Futbol sahasındaki kariyeriyle dikkat çeken Mestan, şimdi Beyaz'la Joker'in yarışmacı koltuğuna oturacak. Genç teknik direktör, Beyazıt Öztürk'ün sorularını yanıtlayarak 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışacak. Programda Mestan'ın yanı sıra çobanlık yapan Mehmet Durgun ile işletme mezunu Burcu Kotil de yarışacak. Erdi Yapım imzalı Beyaz'la Joker'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Beyazıt ÖztürkTurgutlusporKanal DTürkiyeJokerSporSon Dakika

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