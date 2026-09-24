Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı - Son Dakika
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Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı

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Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
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Antalya'da kredi çekmek isterken kendisini banka çalışanı olarak tanıtan kişilerin dolandırıcılık ağına düşen beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 14 ay cezaevinde kaldı. Yıllar sonra suç duyuru su belgesi ile banka kayıtlarının ortaya çıkmasıyla yeniden yargılanan Fırat, sekiz yıllık hukuk mücadelesinin sonunda beraat etti.

Dolandırıcıların ağına düşmesinin ardından 14 ay hapis yatan beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, sekiz yıl süren hukuk mücadelesi sonunda beraat etti.

14 ay hapis yattıktan sonra suçsuzluğunu kanıtlayan beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat'ın hayatı, 2016 yılında aracının modelini yükseltmek için internetten kredi başvurusu yapmasıyla değişti. Başvurusundan üç gün sonra kendisini banka çalışanı olarak tanıtan kişiler Fırat'ı aradı.  

KREDİ İÇİN BAŞVURDU, HAYATI DEĞİŞTİ

Kredisinin reddedildiğini söyleyen kişiler, kredi puanını yükseltmek için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını belirtti. Karşısındakileri banka görevlisi sanan Fırat, telefonuna gelen kısa mesajları onlarla iletti. Dört kişinin hesabına gönderdiği toplam 2 bin 250 lira, bu mesajlar kullanılarak ATM'den çekildi. Hakkında şikayet bulunduğunu öğrenen Fırat, bankaya giderek hesabını kapattırdı ve ardından polis merkezinde kendisini arayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Eskişehir'de yaşayan bir kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı şikayetin ardından Fırat hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı

OKULA GİDERKEN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yargılama sırasında mağdur olduğunu savunan Fırat, polise yaptığı suç duyurusunu ve bankayla görüşmesini anlattı. Ancak Fırat'ın aktardığına göre emniyet, mahkemeye müşteki sıfatıyla ifadesinin bulunmadığını bildirdi. Banka da kendisiyle telefon görüşmesi yapıldığına ilişkin kayıt olmadığını belirtti. Fırat'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleştiğinden haberi olmadığını belirten Fırat, Mayıs 2019'da okula giderken polis çevirmesinde gözaltına alındı ve cezaevine götürüldü. Fırat, yaşadıklarını, "Mahkemeye çıkarılmadım, avukat tayin edilmedi ve karar kesinleşti. Okula giderken beni aldılar, cezaevine götürdüler. İlk üç gün ailem ve arkadaşlarım benden haber alamadı. Ben devlet memuruydum. Beni mahkemeye çıkarmaları, bana avukat tayin etmeleri gerekirdi" sözleriyle anlattı.

14 AY SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKTI

2019'da Ramazan ayının ilk günü cezaevine girdiğini belirten Fırat, Haziran 2020'nin sonlarında tahliye edildi. "Hayatında ilk kez cezaevine giriyorsun, daha önce karakol yüzü görmemişsin. Yaşadığım psikolojiyi anlatmak çok zor. Bunu sadece ben değil, ailem de yaşadı" diyen Fırat'ın hukuk mücadelesinde daha sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı

İLK DAVADA OLMAYAN BELGE BAŞKA DAVADA ORTAYA ÇIKTI

Fırat hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan başka bir davada Antalya Emniyet Müdürlüğünden yeniden bilgi istendi. Fırat'ın anlatımına göre, ilk davada bulunmadığı bildirilen suç duyurusu belgesi bu kez mahkemeye gönderildi. Bankanın da kendisini dokuz kez aradığına ilişkin kayıtlar ortaya çıktı. Fırat, Kocaeli'deki davada beraat etti. Ardından avukatıyla ilk davadaki kesinleşmiş karar için kanun yararına bozma başvurusu yaptı. Fırat'ın verdiği bilgiye göre Yargıtay bu yıl kararı bozdu ve Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi haziran ayında yapılan yeniden yargılamada beraat kararı verdi.

ŞİMDİ TEK İSTEĞİ ÖĞRETMENLİĞE DÖNMEK

Yaşanan süreçte boşanan Fırat, cezaevinden çıktıktan sonra geçimini taksicilik yaparak sağladı. Eylül ayında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göreve iade dilekçesi veren Fırat, dosyasının bakanlıkta olduğunu belirtti. "Çocuğumun nafakasını ödemek, aileme bakmak zorundaydım. Hemen bir taksi durağında çalışmaya başladım. Altı yedi yıldır taksicilik yapıyorum ama benim mesleğim öğretmenlik. Dokuz yılda üç başarı belgesi aldım. Yeniden okuluma dönmek istiyorum" dedi. 13 yaşındaki oğlunun da kendisini yeniden öğretmen olarak görmek istediğini anlatan Fırat, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi: "O zaman altı yaşındaydı, şimdi on üç yaşında. Birlikte daha fazla zaman geçirmek istiyor. İnşallah bu yıl görevime döneceğim. En zor şey, insanın alnına çalınan leke. Benim böyle bir şeyle ne işim olur? Benim gibi kimsenin bir daha mağdur olmasını istemiyorum"

Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaAntalyaGüncelHukukBankaSon Dakika

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