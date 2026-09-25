Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın - Son Dakika
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Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın

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Türk temsilci, BM'de İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanarak “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlığı ihraç ederken, Türkiye barışı inşa ediyor” dedi. “Filistin halkıyla omuz omuza durmaya devam edeceğiz” sözleriyle Türkiye'nin tutumunu ortaya koyan temsilci konuşurken, İsrailli temsilcinin mimikleriyle verdiği tepki dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'de Türkiye ile İsrail arasında dikkat çeken bir diplomatik gerilim yaşandı. Türkiye temsilcisi, İsrail'e yönelik eleştirilere yanıt verirken Gazze ve Filistin meselesindeki Ankara'nın tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Konuşma sırasında kameraların çevrildiği İsrail temsilcisinin yüz ifadesi ve tepkisi ise dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E YANIT

Türkiye temsilcisi konuşmasında, İsrail tarafından Türkiye'ye yöneltilen ifadeleri reddederek, “Kişisel saldırılar ve yalanlar, ne kadar yüksek sesle veya sıklıkla tekrarlanırsa tekrarlansın, inkâr edilemez gerçeklerin ağırlığı altında çöker” dedi.

Türkiye'nin bölgedeki yaklaşımı ile İsrail'in politikalarını karşılaştıran temsilci, “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlığı ihraç ederken, Türkiye barışı inşa ediyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ TEMSİLCİNİN TEPKİSİ KAMERADA

Türkiye temsilcisinin sözleri sırasında yayın kamerası İsrail delegasyonuna çevrildi. Videoda İsrail sırasındaki kadın temsilcinin, Türkiye'nin açıklamalarını dinlerken gülümseyerek ve yüz ifadesiyle tepki verdiği görülüyor.

“FİLİSTİN HALKIYLA OMUZ OMUZA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye temsilcisi konuşmasının devamında Ankara'nın iki devletli çözüm konusundaki tutumunu yineledi.

Türkiye'nin kalıcı barışın uygulanabilir yolunun iki devletli çözüm olduğu görüşünü koruduğunu belirten temsilci, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Temsilci sözlerini, “Filistin halkıyla omuz omuza durmaya devam edeceğiz” mesajıyla tamamladı.

Omuz OmuzaFilistinTürkiyeGüncelİsrailSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Dayanışma omu omuzamı gazze yerle bir oldu insanlar açlıkdan ölüyor neyin dayanışması 7 4 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Kardeşim bunlar sadece tribüne oynuyor. İsrail e mal satışı hangi gemilerle oluyor. İçeride bize Gazze yi yaşatıp. Dışarıda Filistin için barış güvercini oluyorlar 2 5
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Cocuk kadın olduruyorsan hastane okul vuruyorsan.insan değilsin zaten.ne gülüyorsun.komikmi.hangi dinden olursan ol.hicbir din öldür demiyor.herkeste bir savunuyorum yalanı.yersen tabi ama insanlar aptal değil. 6 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    show yapiyoruz 1 4 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Yurtta sulh cihanda sulh Mustafa Kemal Atatürk. Siz dışarıya Barış güvercini, içeride muhalif avına çıkan ordunuzla yandaşlarıniza uydurma selam verebilirsiniz. Dışarıda Türkiye Kuzey Kore, Türkmenistan, Afganistan ile aynı grupta. Herseyiniz sahte barış ruhunuz, demokrasiniz, insan hakları hepsi sahte. Balon ekonomimiz ile balon savunma sanayiniz uygulamada patladı 1 3 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Malesef aleni insanlık suçu işlemesine rağmen BM nin gücü yetmıyor , bankaların büyük çoğunluğu ellerınde paraya zincir vurulamaz şimdide afrika dan parayla asker topluyormuş, kuyu açtırdığımız yardım yaptığımız bazılarıda bize meydan okuyor bizede nankörlük ettiler Fransa ya ettikleri gibi Fransa ve İngiltere çok uğraştı oraya medenıyet götureyım dıye ama olmadı, üstelık sömürgeci diye suçlandılar var sayalım öyle olsun sonuç ?=kendı halkının yararı için uğrasmışlar 0 0 Yanıtla
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