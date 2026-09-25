NATO Genel Sekreteri Rutte'den Netanyahu'nun konuşması sırasında BM Genel Kurulu'nu terk eden ülkelere tepki - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Netanyahu'nun konuşması sırasında BM Genel Kurulu'nu terk eden ülkelere tepki

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyetinin salonu terk etmesine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den tepki geldi. Rutte, Netanyahu'nun konuşmasının dinlenmesi gerektiğini savunarak, “Neden salondan çıkarsınız ki?” diye sordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 81 Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyetinin salonu terk etmesi dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Netanyahu'nun kürsüye yönelmesiyle ayağa kalkarak salonu boşaltan temsilciler, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki politikalarının yanı sıra Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu da yuhalandı.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN BM GENEL KURULUNU TERK EDEN ÜLKELERE TEPKİ

Yaşanan protestoyu ABD basınına değerlendiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının dinlenmesi gerektiğini savundu.

Rutte, olaya ilişkin, "İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na söyleyeceklerinin her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle insanların onu dinlemesinin doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

“NEDEN SALONDAN ÇIKASINIZ Kİ?”

Temsilcilerin Netanyahu'nun konuşmasını salonda kalarak dinledikten sonra kendisiyle aynı fikirde olmayabileceklerini belirten Rutte, "Ardından yine de aynı fikirde olmayabilirler. Ama neden salondan çıkasınız ki?" diye konuştu.

Rutte ayrıca Netanyahu'nun konuşması sırasında salonda bulunmadığını belirterek, "Evet, ben de bizzat salonda değildim. Burada, New York'ta başka toplantılardaydım, dolayısıyla orada değildim." dedi.

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