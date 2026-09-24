Bursa İnegöl'de alacak-verecek kavgasında 8 kişi yaralandı, anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa İnegöl'de alacak-verecek kavgasında 8 kişi yaralandı, anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl\'de alacak-verecek kavgasında 8 kişi yaralandı, anlar kameraya yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İnegöl'de müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek yüzünden çıkan kavgaya yaklaşık 20 kişi karıştı, 8 kişi yaralandı. Jandarma müdahalesiyle sonlandırılan olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı, kavga anları kameraya yansıdı.

Bursa'da müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede bulunanlar da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kavga anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGüncelİnşaatİnegölKavgaBursaOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
22:00
Fenerbahçe’ye Asensio müjdesi
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi
21:55
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
21:43
Salah, Trabzon’a golleri dışında da katkı sağlıyor
Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor
21:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
21:16
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 22:47:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de alacak-verecek kavgasında 8 kişi yaralandı, anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei