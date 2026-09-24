BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu, Türk kökenli yayıncı Hasan Piker'i hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda ülke heyetinin salonu terk etmesiyle protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türk kökenli ABD'li yayıncı Hasan Piker'i de hedef aldı. Netanyahu, Piker'in 11 Eylül saldırılarına ilişkin 2019 yılında yaptığı açıklamayı hatırlatarak Piker'i eleştirdi.

“NE HARİKA DOSTLARINIZ VAR BÖYLE”

Netanyahu konuşmasında, "Hamas'ı desteklemekten hüküm giymiş suçluları övüyorsunuz. 'Amerika 11 Eylül'ü hak etti' diyen Hasan Piker gibi insanları dost ediniyorsunuz. 'Amerika 11 Eylül'ü hak etti...' Ne harika dostlarınız var böyle!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hasan Piker, 2019 yılında yaptığı bir yayın sırasında "Amerika 11 Eylül'ü hak etti" ifadesini kullanmıştı. Piker, daha sonra sözlerinin uygunsuz olduğunu belirterek 11 Eylül saldırılarını haklı çıkarmayı amaçlamadığını söylemişti.

HASAN PİKER KİMDİR?

Hasan Piker, kamuoyunda “HasanAbi” adıyla bilinen Türk kökenli ABD'li yayıncı ve siyasi yorumcudur. 1991'de ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Piker, üniversitede siyaset bilimi ve iletişim eğitimi aldıktan sonra dayısının kurucuları arasında yer aldığı The Young Turks adlı medya kuruluşunda çalıştı. 2018'de soyal medya platformlarında yayın yapmaya başlayan Piker, özellikle ABD siyaseti, dış politika ve dünya gündemine ilişkin sol görüşlü yorumlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.