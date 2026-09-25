Fenerbahçe, Azerbaycan\'a gidiyor

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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı oynayacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ TURAN TOVUZ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelineceği bildirildi. Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.
MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYEN FUTBOLCULAR
Fenerbahçe'de 12 futbolcu milli takımlarında yer alması nedeniyle Turan Tovuz ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
İşte o futbolcular:
- İsmail Yüksek
- İrfan Can Kahveci
- Kerem Aktürkoğlu
- Oğuz Aydın
- Bartuğ Elmaz
- Nathan Ake
- Milan Skriniar
- Vedat Muriqi
- Dorgeles Nene
- Kojo Oppong
- Yiğit Efe Demir
- Ognjen Mimovic
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