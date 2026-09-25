Fenerbahçe, Azerbaycan\'a gidiyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ TURAN TOVUZ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelineceği bildirildi. Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.

MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYEN FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de 12 futbolcu milli takımlarında yer alması nedeniyle Turan Tovuz ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

İşte o futbolcular: