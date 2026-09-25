Rafael Leao\'yu İtalya\'da topa tuttular

Galatasaray'ın Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafael Leao, İtalyan basınında sert eleştirilerin hedefi oldu.

''SOSYAL MEDYA OYUNCUSU OLARAK KALDI''

İtalyan basınında yer alan analizlerde, Milan'ın efsanevi ismi ve eski sportif direktörü Paolo Maldini'nin Rafael Leao hakkındaki geçmiş öngörülerine dikkat çekildi. Yapılan değerlendirmelerde "Rafa sadece bir sosyal medya oyuncusu olarak kaldı. Paolo Maldini onun potansiyeli ve saha içi disiplini konusunda haklıydı." dedi.

OYUN TARZI VE İSTİKRARSIZLIĞI ELEŞTİRİLDİ

Haber detaylarında, Leao'nun Galatasaray'a transferinin ardından sergilediği performansın beklentilerin altında kaldığı vurgulandı. Oyun tarzının süreklilikten uzak olduğu belirtilen Portekizli hücum oyuncusunun, yüksek bonservis bedeline rağmen sahada fark yaratmakta zorlandığı ifade edildi.