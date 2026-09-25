Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rafael Leao\'yu İtalya\'da topa tuttular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun performansı, İtalya'da sert eleştirilere konu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafael Leao, İtalyan basınında sert eleştirilerin hedefi oldu. 

''SOSYAL MEDYA OYUNCUSU OLARAK KALDI''

İtalyan basınında yer alan analizlerde, Milan'ın efsanevi ismi ve eski sportif direktörü Paolo Maldini'nin Rafael Leao hakkındaki geçmiş öngörülerine dikkat çekildi. Yapılan değerlendirmelerde "Rafa sadece bir sosyal medya oyuncusu olarak kaldı. Paolo Maldini onun potansiyeli ve saha içi disiplini konusunda haklıydı." dedi.

Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular

OYUN TARZI VE İSTİKRARSIZLIĞI ELEŞTİRİLDİ

Haber detaylarında, Leao'nun Galatasaray'a transferinin ardından sergilediği performansın beklentilerin altında kaldığı vurgulandı. Oyun tarzının süreklilikten uzak olduğu belirtilen Portekizli hücum oyuncusunun, yüksek bonservis bedeline rağmen sahada fark yaratmakta zorlandığı ifade edildi.

GalatasarayRafael LeaoFutbolİtalyaMilanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 19:19:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei