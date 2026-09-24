Bandırma'da kazada ölen hamile anne, kızı ve bebeği için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bandırma'da kazada ölen hamile anne, kızı ve bebeği için cenaze töreni düzenlendi

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Bandırma'da otomobilin kamyonun altına girdiği kazada hayatını kaybeden hamile anne, 3 yaşındaki kızı ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kalan bebeği toprağa verildi. Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki cenaze namazına yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin refüjü aşarak karşı yönden gelen kamyonun altına girdiği feci kazada hayatını kaybeden hamile Merve Turan, 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan ve doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan bebeği, Yeşilçomlu Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı'nda meydana geldi. Karacabey'den Bandırma yönüne seyreden Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Bandırma'dan Karacabey yönüne seyreden 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kamyonun altına girerek sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Merve Turan ile yanında bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeği kurtarmak için ameliyata alındı

Doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan'ın karnındaki bebeğin kurtarılması için anne hastanede ameliyata alındı. Doktorların bebeği yaşatabilmek için yaptığı tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı. Anne ve kızının cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeşilçomlu'da son yolculuklarına uğurlandılar

Feci kazada hayatını kaybeden Merve Turan, 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan ve bebeği için Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilçomlu Köy Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Turan ailesinin yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı cenaze töreninde anne, kızı ve dünyaya gelmesine yaklaşık 2 hafta kala hayatını kaybeden bebeği için dualar edildi.

Cenaze namazının ardından Merve Turan, kızı Ahsen Turan ve bebeği Yeşilçomlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne, 3 yaşındaki kızı ve doğmasına yalnızca 2 hafta kalan bebeğinin aynı kazada hayatını kaybetmesi bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaGüncelSon Dakika

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