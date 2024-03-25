Son Dakika Bandırma Haberleri

- 25.03.2024 Bandırma'da yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan kaba üst aramasında üç ayrı şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden birinden 3.15 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir aparat bulunurken, diğer iki şahıstan ise toplamda 1.45 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla ilgili tahkikat başlatıldı.
- 25.03.2024 Bandırma'da Kablosuz Kulaklık Çalan Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işletmeden kablosuz kulaklık çalan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı ve olayı gerçekleştiren şahıs B.G. olarak belirlendi. Şüpheli B.G. ikamet ettiği adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
- 20.03.2024 Bandırma'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yapılan operasyon sonucunda şüpheli şahıs ve olayda kullanılan silah ele geçirildi.
- 18.03.2024 Bandırma'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni düzenlendi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kapsamında şehitler için resmi tören düzenlendi. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene çeşitli yetkililer, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapıldı, şiir okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehit kabirleri ziyaret edildi.
- 16.03.2024 Bandırma'da Genç Nesiller Sporla Buluşuyor
Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 17 Eylül İlkokulu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Sağlıklı Yaşama Pas Ver' projesi, genç nesilleri sporun farklı dallarıyla buluşturmayı amaçlıyor.
- 16.03.2024 Bandırma'da Gençler Sporla Buluşuyor
Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 17 Eylül İlkokulu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Sağlıklı Yaşama Pas Ver' projesi, genç nesilleri sporun farklı dallarıyla buluşturmayı amaçlıyor.
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- 6.03.2024 Bandırma'da Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalanan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.
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- 2.03.2024 Bandırma'da Geniş Çaplı Huzur Operasyonu Gerçekleştirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
- 2.03.2024 Bandırma'da Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca, işletmelere tütün mamulleri tüketimi ve mesul müdür belgesi eksikliği nedeniyle tutanak tanzim edildi.
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- 22.02.2024 Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, CHP'den istifa etti
Türkiye'nin tek CHP üyesi Ticaret Odası Başkanı olan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, E-Devlet üzerinden CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Adem Yılmaz'ın eşi Nazan Yılmaz da aynı gün CHP'ye istifasını sundu. CHP'deki bu istifalar, Bandırma İlçe Örgütü'nde beklenmedik bir gelişme olarak kayda geçti. Adem Yılmaz, istifasına ilişkin açıklamasında, 'Kişisel tercihlerim sebebiyle CHP'den istifa ettim' dedi.
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- 19.02.2024 Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir araç içerisinde bulunan dört kişinin uyuşturucu maddeyi araç dışına attığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, 46 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün içinde başka bir araçta ise 1.95 gram bonzai bulundu. Şahıslar hakkında işlemler başlatıldı ve uyuşturucuyla mücadelede çalışmaların devam edeceği açıklandı.
- 18.02.2024 Bandırma'da Otodan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı, Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Bandırma ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının tarif ettiği adreste yapılan aramada ise, tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Ayrıca, başka bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda da hırsızlığa konu malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.
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- 10.02.2024 Bandırma'da aynı gece meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı gece içerisinde 3 işletme soyuldu. Şüphelilerin kimlikleri, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından belirlendi. M.K(12), C.K(13) ve E.Ü(14) isimli şüpheliler göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 8.02.2024 Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Y.B., U.S. ve B.Ç. isimli şahıslar üzerinde 30.80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine ve kullanımına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
- 7.02.2024 Bandırma'da yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Batı Garajı'nda uygulama yaptı. Durumundan şüphelenilen H.A (40) isimli şahsın üzerini arayan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3.49 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, Motosikletle Polis Timleri tarafından Liman AVM yan tarafında yapılan uygulamada ise üzeri aranan Y.A (48) isimli şahstan 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
- 2.02.2024 Bandırma'da eski eşine şantaj yapan kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, eski eşine şantaj yaptığı iddia edilen bir kişi, işyerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelinin iş yerinde uyuşturucu ve yasa dışı eşyalar buldu.
- 27.01.2024 Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda aranan şahıslar yakalandı, yasak eşya bulunduranlar ve trafik kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.
- 25.01.2024 Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi'nde 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi
Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi, 2023 yılında Geçici Bakımevi'nde 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirdi. Ayrıca, son 1 yıl içerisinde 7 bin 531 patili dostun genel tedavisi ve aşı işlemleri tamamlandı.
- 22.01.2024 Bandırma'da yapılan fuhuş baskınında 2'si kadın 6 kişi yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından bir aparta yapılan fuhuş baskınında 2'si kadın 6 kişi yakalanırken, apartı kiralayan 1 kişi gözaltına alındı. Apartta fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi için İlçe Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonuna sevk edildi. Kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 4 şahsa 16 bin 540 lira idari yaptırım cezası uygulanırken, apartı kiralayarak fuhuşa aracılık eden S.E. (45) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yapılan yer ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 90 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.
- 17.01.2024 Bandırma ve Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelede başarılı
Bandırma ve Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirdi. Tahkikat başlatıldı ve mücadele kararlılıkla sürdürülecek.
- 15.01.2024 Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 100 gram Metanfetamin maddesi, 3 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 23 bin 200 lira para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tahkikata başlanıldı.
- 15.01.2024 Bandırma'da Motorize Ekipler Uyuşturucu Ele Geçirdi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi. İhsaniye Mahallesi'nde yapılan operasyonda Umut D.'den 0.5 gram metamfetamin, Emir Ç.'den 1 gram metamfetamin ve Ali Ü.'den 1.4 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.
- 9.01.2024 Bandırma'da 2024 Yılı Güvenlik Stratejileri Toplantısı Gerçekleştirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kaymakam Engin Aksakal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılında narkotik, organize suçlar, terör ve trafik düzeninin sağlanması konularında önemli kararlar alındı. Emniyetin, asayişin, huzurun ve güvenliğin sağlanması adına çalışmaların kapsamlı olarak süreceği ve suçla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.
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- 4.01.2024 Bandırma'da 2023 yılında bin 699 motosiklet denetlendi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 2023 yılının son 4 ayında bin 699 motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik kurallarına uymayan ve güvenlik ihlalleri yapan bin 699 motosiklete toplam 8 milyon 895 bin 832 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, müzik cihazlarını kamunun rahatını bozacak şekilde kullanan 759 araç sahibine toplamda 404 bin 937 lira idari yaptırım uygulandı.
- 2.01.2024 Bandırma'da Yılbaşı Denetimleri: 16 Aranan Şahıs Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşında bin 727 şahıs denetlendi. Yapılan denetimlerde 16 aranan şahıs yakalanırken, bir adet ruhsatsız tabanca, 6,8 gram esrar ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 129 bin 265 TL idari yaptırım uygulandı ve 16 alkollü sürücünün sürücü belgesine el konuldu.
- 2.01.2024 Bandırma'da Kendisini Jandarma Olarak Tanıtan Zanlı Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan bir kişi, 550 bin lira değerindeki altın ve paralarını alarak kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, tutuklandı ve çalıntı ziynet eşyası ve paralar sahibine teslim edildi.
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- 20.12.2023 Bandırma'da huzur operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir ruhsatsız tüfek, dolu kartuşlar, kurusıkı tabancalar, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
- 12.12.2023 Bandırma'da Hurdacılara Denetim: Ruhsatsız İş Yerleri Tespit Edildi
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, hurdacılara yönelik ruhsatsız iş yerleri tespit edildi. 4 işyerine idari yaptırım uygulanırken, 6 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi ve kapatılması için tutanak düzenlendi. Ayrıca, hurda taşıyan araçlara toplamda 4 bin lira para cezası kesildi.
- 11.12.2023 Manyas Meslek Yüksek Okulu'nda şiddet konulu seminer düzenlendi
Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi'ne bağlı Manyas Meslek Yüksek Okulu'nda aile içi ve kadına karşı şiddet konulu seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından KADES uygulaması hakkında üniversite öğrencilerine bilgi verildi. KADES uygulaması, son yıllarda artan kadına şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla geliştirilmiştir.
- 10.12.2023 Bandırma'da İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde İsrail'e tepki, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Bandırma İDO önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve çok sayıda vatandaş bulunuyordu.
- 9.12.2023 Bandırma'da Asayiş ve Trafik Uygulaması
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda aranan şahıslar yakalandı, yasal izni olmayan bir kişi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, tütün mamulleri tüketimi ve kayıtsız yabancı çalıştırma gibi suçlara da müdahale edildi. Trafikte ise araç kontrolü yapılarak idari para cezaları kesildi ve alkollü araç kullanımına adli işlem yapıldı. Kontrollerde ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.
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- 5.12.2023 Bandırma'da Hamile Kadını Vahşice Öldüren Sanığın Davası Ertelendi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı hamile Hazal Alpyörük'ü 97 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren Kadir Meşe'nin tutuklu yargılandığı dava bir kez daha ertelendi. İstanbul'dan beklenen adli tıp raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma 20 Aralık'a ertelendi.
- 28.11.2023 Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun aday adaylığını resmen gerçekleştirdi
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bandırma Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını resmi olarak gerçekleştirdi. Tosun, aday adaylığı başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, geride bıraktıkları 5 yıl içinde halkın her kesimine dokunan bir belediye olduklarını belirtti.
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- 23.11.2023 Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Belediye Başkanı Tolga Tosun, Özel'e Bandırmaspor forması hediye etti ve şehirdeki çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.
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- 22.11.2023 Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez Güven Tazeledi
Bandırmaspor'un olağanüstü seçimli kongresinde tek aday olarak seçime giren başkan Onur Göçmez, güven tazeledi. Kongrede, mevcut başkan ve yönetim kurulunun yer aldığı tek liste ile seçim gerçekleştirildi. Yeni yönetim kurulu belirlendikten sonra Başkan Onur Göçmez, birlik ve beraberlik mesajı vererek Süper Lig hedeflerini paylaştı.
- 17.11.2023 Bandırma'da Uygulama Noktasında Uyuşturucu Operasyonu
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan bir şahıs yakalandı. Ayrıca araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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- 15.11.2023 Bandırma'da çalıntı servis aracıyla kaçan şüpheli 2 otomobile çarptıktan sonra yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çalıntı bir servis aracıyla Bursa'ya kaçan şüpheli, polis ekiplerinden kaçtıktan sonra 2 otomobile çarptı ve aracı terk ederek kayıplara karıştı. Ancak 6 gün sonra yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 14.11.2023 Bandırma'dan çalınan otomobil Bursa'da yakalandı
Bandırma'da çalınan bir otomobilin plakasını değiştirerek Bursa'ya kaçan şüpheliler, burada da başka bir araçtan plaka çalarak takmışlardır. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler Bandırma'ya dönerken yakalanmışlardır. Şüphelilerden biri tutuklanmış, diğeri ise serbest bırakılmıştır.
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- 9.11.2023 Bandırma'da Ekim Ayında 1 Milyon 245 Bin 800 TL Ceza Yazıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayında yapılan uygulamalarda toplam 1 milyon 245 bin 800 Türk lirası ceza yazıldı. Motosiklet, okul servisi ve genel denetimlerde 1 milyon 105 bin 524 TL, yüksek sesle müzik dinlemek ve uygunsuz egzoz nedeniyle yapılan denetimlerde ise 133 bin 359 TL ceza kesildi. Okul servislerine yapılan denetimlerde ise 6 araç kusurlu bulunarak 6 bin 917 TL ceza uygulandı.
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- 8.11.2023 Bandırma'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan Yusuf A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bandırma'dan çaldığı motosikletle Bursa'ya giden şüpheli, burada motosikleti satarak başka bir motosiklet çaldı. İkinci motosikletle Bandırma'ya geri dönen Yusuf A., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı ve bir adreste gözaltına alındı. Zanlının üzerinde uyuşturucu ve pompalı tüfek bulundu. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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- 6.11.2023 Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde yapılan aramada, 2 kişinin aracında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gönen İlçe Emniyet Ekipleri ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği Ekipleri tarafından yapılan aramada, metanfetamin maddesi, extasy hap, tabanca ve fişek bulundu. Şahıslar gözaltına alındı.
- 5.11.2023 Bandırma'da Karateciler Kemer Terfi Sınavında Başarılı Oldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren karateciler, kemer terfi sınavında başarılı olarak sertifika ve kemerlerini aldılar. Sertifika ve kemerler, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal tarafından sporculara verildi. Kaymakam Aksakal, sporun faydalarından bahsederek başarılı olan sporcuları kutladı.
- 28.10.2023 Bandırma'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıldönümü kutlamaları, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda çelenklerin sunumu ile başladı. Törene, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından son buldu. Resmi törenin ardından Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Bandırma'daki tüm okulların katılım sağladığı resim sergisinde 100 eser sergilendi.
- 28.10.2023 Bandırma Ticaret Odası 100. Yıla Özel 10 Bin Fidan
Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları çerçevesinde, Bandırma Ticaret Odası tarafından 100. yıla özel olarak 10 bin fidan toprakla buluşturulacak. Bandırma Ticaret Odası Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu'nun çalışmalarıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında, 'Bandırma Ticaret Odası 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı' hayata geçiriliyor. Proje etkinliğinin ilk etabında, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği orman arazisinde 200 adet fidan dikimi yapıldı.
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- 19.10.2023 Bandırma'da Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri, bir kişinin park halindeki bir araçtan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bıçaklar ve çakmak ele geçirildi. Hırsızlık mağduru olan şahıs hakkında ise ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
- 17.10.2023 Bandırma'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atletizm Yarışmaları Düzenlendi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Bandırma Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Bandırma Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Atletizm Yarışmaları' düzenlendi. Yarışmalara Bandırma'daki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 247 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrencilere madalya töreni düzenlendi.
- 13.10.2023 Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda, Günaydın Mahallesi'nde durdurulan bir şahıstan 2,5 gram, 2,2 gram, 3,0 gram esrar ile 10,5 gram ve 18,4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs gözaltına alındı ve maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliğine teslim edildi.
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- 8.10.2023 Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 98. Yıldönümü Törenlerle Kutlandı
Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 98'inci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Bandırma Belediye İskelesi'nde yapılan ilk törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşmalar yapıldı ve çelenkler sunuldu. Törenler halk oyunları gösterisi ve şiirlerle sona erdi.
- 6.10.2023 Balıkesir Gönen'de suçlular yakalandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bandırma İstihbarat Grup Amirliği Ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlara karıştıkları yönünde arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
- 29.09.2023 Bandırma'da İş Makinesi Operatörlüğü Eğitimi Verildi
Bandırma Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Bandırma Sürücü Kursu iş birliğiyle gerçekleşen projede 7 kişiye iş makineleri operatörlüğü eğitimi verildi. Eski hükümlülerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen kurs sonunda sertifika almaya hak kazanan 7 kişiye sertifikaları takdim edildi.
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- 17.09.2023 Bandırma'nın Kurtuluşu 101. Yılını Coşkuyla Kutlandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma'nın kurtuluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk heykeline çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene siyasi temsilciler, askeri yetkililer, yerel yöneticiler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, konuşmasında Bandırma'nın işgal yıllarındaki zorlukları ve kurtuluş mücadelesini vurguladı. Tören, halk oyunları gösterimi ve resmi geçit ile sona erdi. Kutlamalar, akşam düzenlenecek Kıraç konseriyle son bulacak.
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- 5.09.2023 Bandırma'da Okul Servis Taşımacılığına Trafik Eğitimi Verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde okul servis taşımacılığı alanında hizmet sunacak kişilere trafik eğitimi verildi. Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda düzenlenen eğitimde İlçe Trafik Şube Müdürü Komiser Akif Çiçen, okul servis araçları yönetmeliği, trafik güvenliği ve güvenli sürüş, sürüş psikolojisi, sürücü davranış ve psikolojisini etkileyen faktörler ve okul servis araçlarının denetimi hakkında bilgiler aktardı. İlçe Trafik Jandarma görevlileri de bilgilendirmede bulundu.
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- 20.06.2023 Bandırma, il olabilmek için toplandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin '100 il' açıklamasının ardından Bandırma'da iş dünyası özel bir toplantı gerçekleştirdi. Bandırma'nın il olması özelinde kentin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen ikinci toplantıda izlenecek yol haritası ile ilgili fikir birliğine varılırken, 'Bandırma ailesi il olmaya hazır' mesajı verildi.
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- 31.05.2023 Bandırma'nın yeni müftüsü göreve başladı
Balıkesir'in Bandırma İlçesi Müftülüğü 'ne atanan Abdulhamid Pehlivan görevine başladı. Eski Bandırma Müftüsü Halil Şekerci'nin Ramazan'da emekli olması üzerine boşalan İlçe Müftülüğüne Amasya'nın Merzifon ilçesinde görev yapan Müftü Abdulhamid Pehlivan asaletten atandı.