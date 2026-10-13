Bandırma'da otomobil orta refüje çarptı, karşı şeride geçen araçta sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da otomobil orta refüje çarptı, karşı şeride geçen araçta sürücü yaralandı

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Bandırma\'da otomobil orta refüje çarptı, karşı şeride geçen araçta sürücü yaralandı
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Bandırma'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarparak karşı şeride geçti; sağ arka tekerleği koptu. Kazada yaralanan sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sağ arka tekerleği yerinden koparken, otomobil karşı şeride geçti. Kazada sürücü A.Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiTrafik KazalarıBalıkesirBandırma3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da otomobil orta refüje çarptı, karşı şeride geçen araçta sürücü yaralandı - Son Dakika
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