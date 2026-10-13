Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı - Son Dakika
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Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı

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Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçı öncesinde kadro tercihiyle dikkat çekti. Kasımpaşa karşılaşmasında oyundan çıkarken taraftarların ıslıkladığı Gabriel Sara, dev mücadelede yedek kulübesine çekildi. Victor Osimhen ve Mario Lemina ise ilk 11'de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Kritik karşılaşmanın ilk 11'leri açıklanırken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un tercihleri dikkat çekti.

OKAN BURUK GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADI

Galatasaray'ın son oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında oyundan çıkarken tribünlerden ıslık tepkisi alan Gabriel Sara, Barcelona maçının ilk 11'inde yer bulamadı. Okan Buruk, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yedek kulübesine çekerken Mario Lemina'ya ilk 11'de görev verdi. Sara'nın kritik karşılaşmada yedek bırakılması, teknik direktör Okan Buruk'un maç öncesindeki en dikkat çekici tercihlerinden biri oldu.

OSIMHEN İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Sakatlığının ardından Kasımpaşa maçında 13 dakika süre alan Victor Osimhen, Barcelona karşısında ilk 11'e geri döndü. Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılıların İspanyol ekibi karşısındaki en önemli hücum kozlarından biri olacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DA YEDEK

Okan Buruk'un bir diğer dikkat çeken tercihi ise savunmada yaşandı. Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Barcelona karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak. Sarı-kırmızılı teknik adam, savunma hattında Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'ya görev verdi.

GALATASARAY'IN BARCELONA MAÇI İLK 11'İ

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Olmo.

Victor OsimhenGalatasarayOkan BurukKasımpaşaBarcelonaSporSon Dakika

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