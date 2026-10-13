Barcelona\'nın Şampiyonlar Ligi\'nde gol atamadığı son maç 2021\'de

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

SON 44 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL OLDU

Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az 1 gol atıldı. Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az 1 gol oldu. Barcelona, söz konusu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu dönemki maçların 7'sinde ağları sarsamayan İspanya ekibi, 6 kez de kalesini gole kapadı.

LİGDE 8'DE 8 YAPTI

Barcelona, son resmi maçında İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yendi. Mücadelede 2. dakikada Anthony Gordon, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 73. dakikada da Jules Kounde ile ağları sarsan İspanya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sezon ligde 8'de 8 yapan Barcelona, 24 puanla LaLiga'da lider konumda bulunuyor. Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.

BU SEZON 39 GOL ATTILAR

Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi. Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.