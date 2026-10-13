Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 4-1'lik skorla kazandı.

ABOUBAKAR ŞOV YAPTI, BODRUM FK KAZANDI

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yusuf Sertkaya, 15 ve 23. dakikada Vincent Aboubakar, 75. dakikada Berkay Aslan kaydetti. Sarıyer'in tek golü 81. dakikada Doğancan Davas'tan geldi. Sarıyer forması giyen Emeka Eze, 90+1. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. 34 yaşındaki Aboubakar, bu sezonki altıncı maçında 3. golünü attı.

BODRUM FK ALT SIRALARDAN UZAKLAŞTI

Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Bodrum FK, alt sıralardan uzaklaşmayı başardı. Sarıyer ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK, Bandırmaspor'u sahasında ağırlayacak. Sarıyer ise Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.